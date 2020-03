Vor dem Laden „Steffi M“, in dem Anja Menke in Plön Damenmode verkauft, steht ein Ständer mit Regenjacken. Wer jetzt noch keine hat, hätte zugreifen sollen. Denn am Dienstagmittag sagt die Inhaberin: „Ich werde jetzt auch bald nach Hause gehen.“ Sie ist damit nicht allein. Viele bangen ums Geschäft.