Plön und Preetz schließen Einrichtungen

Plön/Preetz

Von Plöns Bürgermeister Lars Winter heißt es, dass städtische Einrichtungen voraussichtlich bis Ende der Osterferien, also bis einschließlich 19. April, geschlossen bleiben. Dazu zählen in der Kreisstadt das Rathaus, einschließlich des Bürgerbüros und des Stadtbüros der Stadtwerke Plön, das Plönbad, die Stadtbücherei, das Soziale Dienstleistungszentrum Altes E-Werk, die Tourist-Info und auch das Bistro in der Tourist Info. Für dringende Anliegen im Rathaus und im Bürgerbüro kann über Tel. 04522/5050 ein Termin bei der Stadt Plön vereinbart werden, die Mitarbeiter sind im Dienst.

Heimarbeitsplätze sollen eingerichtet werden

Im Hallenbad werden die Mitarbeiter zum Beispiel die für die Ferien geplante Grundreinigung vorziehen. Wie von der Stadt zu erfahren war, wird aber auch daran gearbeitet, viele Heimarbeitsplätze einzurichten, falls sich die Corona-Lage verschlimmern sollte. Noch gibt es unter den städtischen Angestellten keinen Verdachtsfall.

Fahrkartenverkauf in Plön eingestellt

Da die Tourist Info im Plöner Bahnhofsgebäude geschlossen wird, muss auch der Bahnfahrkartenverkauf bis einschließlich 19. April ausgesetzt werden. Die Rückgabe von Fahrkarten kann nach vorheriger telefonischer Abstimmung unter Tel. 04522/50950 erfolgen.

Wegen des heute von der Landesregierung gefassten Beschlusses, den Lehrbetrieb an Schulen und die Kinderbetreuung an Kitas ab Montag auszusetzen, müssen nun auch die Offene Ganztagsschule sowie das Jugendzentrum der Stadt Plön am Schiffsthal voraussichtlich bis einschließlich 19. April geschlossen bleiben.

Öffentliche Ausschusssitzungen fallen vermutlich aus

Ob die geplante Sitzung des Plöner Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung am Mittwoch, 18. März, stattfinden wird, ist derzeit noch in der Prüfung. Allerdings voraussichtlich nur zur Abhandlung von nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkten. Dies ist notwendig um Fristen, insbesondere im Bauantragsverfahren einzuhalten. Die Sitzung des Ausschusses am 26. März entfällt. Aller Voraussicht nach wird auch die Sitzung des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus am 19. März nicht stattfinden. Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt www.ploen.de.

Preetz : Niemand darf Sportanlagen und Schulen nutzen

In Preetz, so teilt Bürgermeister Björn Demmin mit, bleiben die städtischen Einrichtungen ab Montag ebenfalls voraussichtlich bis Ende der Osterferien geschlossen. Das sind das Rathaus, einschließlich Bürgerbüro und Abwasserzweckverband (AZV), die Schwimmhalle, die Stadtbücherei, das Haus am Sandberg und das Jugendzentrum am Wasserturm. Auch die Nutzung der Sportanlagen und Schulen durch Dritte muss untersagt werden.

Für dringende Dienstleistungen im Rathaus und im Bürgerbüro kann über Tel. 04342/303-0 ein Termin zur Erledigung eines Anliegens bei der Stadt Preetz vereinbart werden. Sofern die Lage es zulässt, die Einrichtungen vor Ablauf dieses Zeitraums wieder für Besucher zu öffnen, wird die Stadt Preetz darüber informieren.

Gesundheitsschutz hat oberste Priorität

Die Bürgermeister Winter und Demmin bitten um Verständnis für diese Entscheidungen „Aus der gebotenen Vorsicht und dem Anliegen, dass der Gesundheitsschutz in unserer Stadt oberste Priorität hat, haben wir uns zu diesen Schritten entschieden“, so Demmin.

