Die Bandbreite reicht von einer Weiterentwicklung und Aufwertung des ursprünglichen Angebots, über den Bau einer Tiny-House-Siedlung für spezielle Eltern-Kind-Urlaube bis zur Schaffung einer psychosomatischen Fachklinik.

Anknüpfen an das christlich orientierte Konzept des ehemaligen Seehofs

Den Auftakt der Vorstellungsrunde machte Jörg Meier. Der 50-jährige Hamburger betonte gleich zu Beginn, dass er als Privatperson auftrete, keine Geldgeber im Hintergrund habe, sondern eigenes Kapital für ein Projekt einsetzen wolle. Als wiedergeborener Christ sei es für ihn und seine Frau, die in der Heilsarmee tätig sei, eine Herzensangelegenheit, das Konzept der ehemalige Bildungs- und Freizeitstätte aufzunehmen, weiterzuentwickeln und breiter aufzustellen. Meiers Grundidee: „Wir reduzieren uns auf die Neubauten.“

Im Souterrain des Gutshauses solle eine große Küche eingebaut werden, im benachbarten Hotelkomplex der Tagungsbereich mit Restaurationsräumen gestaltet werden. Im Laufe des ersten Jahrs könne man so bereits den Hotelbetrieb mit mindestens 45 Zimmern aufnehmen, skizzierte Meier seinen detaillierten Zeitplan. Im zweiten Jahr stehe dann die Renovierung der Freizeithütten und der Sanitäranlagen des Zeltplatzes auf dem Programm. „Wir möchten auch ein Angebot für Gruppen im Niedrigpreissegment schaffen“, erklärte Meier. In einer dritten und vierten Ausbaustufe könnten das Glashaus am Wanderweg zu einem offenen Landcafé ausgebaut und ein neues Wellnesshaus geschaffen werden.

Neben der christlichen Zielgruppe stünde die Einrichtung künftig auch für den allgemeinen Tourismus zur Verfügung, versicherte Meier. Die Gesamtinvestition in den ersten drei Jahren bezifferte er auf 1,6 Millionen Euro, die Zahl der entstehenden Arbeitsplätze auf elf. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei nach seinen Berechnungen bereits im zweiten Jahr möglich, warb Meier für sein Vorhaben.

Touristische Tiny-House-Siedlung wäre in Deutschland einmalig

Der Vamos-Eltern-Kind-Reisen-Geschäftsführer Stefan Krug entwickelte die Vision von Deutschlands erster touristischen Tiny-House-Siedlung auf dem Seehof-Areal. Während die relativ neuen Gebäude Tagungshaus, Gutshaus und Ferienhaus sowie das Gewächshaus erhalten bleiben sollten, sehe er für das alte Gästehaus, die Scheune und die Freizeithütten keine Verwendung. Durch deren Abriss entstünde Raum, um in sechs Zonen je fünf Miniferienhäuser zu schaffen. Dadurch würden nicht nur attraktive und moderne Unterkünfte geschaffen, sondern auch 600 Quadratmeter Fläche entsiegelt, stellte Krug fest.

Inklusive der Gästezimmer im Tagungshotel, das auch für Familienseminare und -kurse genutzt werden solle, komme man so auf insgesamt 190 Betten. Um die Lehrgangsteilnehmer versorgen zu können, – „die Tiny-House-Nutzer sind autark“ – würde das Gutshaus zum Restaurant umgebaut. Als Finanzier würde das Reiseunternehmen auftreten, das aktuell 10.000 Familienreisen pro Jahr organisiere. Insgesamt könnten vor Ort 30 bis 40 Arbeitsplätze entstehen. Über das geplante Investitionsvolumen machte Krug keine Aussagen.

Klinik für Patienten mit psychischen Erkrankungen

Eine ganz andere Nutzung schwebt dem Kieler Unternehmer Carl Prien vor. „Wir möchten die Fachklinik Seehof Plön etablieren“, erklärte Prien. Zusammen mit dem Geschäftsführer der Oberberg-Klinik-Gruppe Professor Matthias Müller stellte er die Eckdaten für die geplante Einrichtung vor. In der Fachklinik sollten bis zu 75 erwachsene Patienten mit akuten psychischen Erkrankungen wie Burn-Out-Syndromen oder Depressionen behandelt werden, erklärte Müller. Die vielfältigen Therapieansätze würden durch die wunderschöne Landschaft in idealer Weise ergänzt. „Die heile Umgebung fördert die seelische Gesundung“, betonte Müller den ganzheitlichen Ansatz.

Kerngebäude der Klinik würden das Tagungshaus und das Gutshaus. Die alten Gebäude sollen abgetragen werden, sodass auf den frei werdenden Flächen Neubauten für den Klinikbetrieb entstehen könnten. Im Betrieb würden dann mindestens 80 Arbeitsplätze geschaffen, so Müller. Die Verweildauer der Patienten liege bei vier bis zwölf Wochen. Oft sei es so, dass Angehörige der Patienten sich bei Besuchen in den Hotels der Region einmieten und das touristische und gastronomische Angebot vor Ort nutzen.

Als Vertreter der Heilsarmee bat Hervé Cachelin die Ausschussmitglieder die drei Vorträge wohlwollend zu prüfen, aber „auch dem Käufer unserer Wahl eine Chance zu geben“. Die Kaufangebote seien nämlich so unterschiedlich wie die Konzepte. Und der möglichst hohe Erlös werde in die soziale Arbeit investiert. In diesem Zusammenhang erinnerte Cachelin an die Ursprungsidee der Seehofgründer, ohne direkt anzusprechen, dass Kinder und Jugendliche in den Nachkriegsjahren körperlich und seelisch aufgepäppelt wurden. Mit dem Weg zum Tourismus habe die Heilsarmee vor 20 Jahren hingegen einen Fehltritt gemacht.

