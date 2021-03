Eine brennende Laubenpieperhütte löste am Sonnabendmorgen einen Großeinsatz der Plöner Feuerwehr aus. Weil sich die Löschwasserversorgung in dem Areal der Kleingartenanlage am Schöhsee schwierig gestaltete, richtete die Wehr einen Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen ein.