Plön

Für berufstätige Gildebrüder wird es einfacher, für die Plöner vielleicht interessanter. „Wir sind gespannt, wie der neue Termin angenommen wird“, sagt 1. Ältermann Heinz Langfeldt.Das Programm der Gilde ist altbewährt, daran wird auch nicht gerüttelt. Und so wird am Nachmittag vor dem großen Festtag der Holzvogel zum Düvelsbrook gebracht – also am Donnerstag, 11. Juli. Treffen dafür ist ab 16.30 Uhr am Wentorper Platz, um 17.15 Uhr startet die Fahnenabordnung zum Vogelrichten auf dem Festplatz, natürlich mit Blaskapelle.

Papagoy steht schon bereit

Der Vogel, genannt „Papagoy“, ist bereits im Fenster der Förde Sparkasse zu bewundern. Christoph Dreier, Inhaber der Tischlerei Ploog, hat ihn wieder gezimmert. Malermeister Werner Senkpiehl bemalte ihn – übrigens zum 20. Mal. Mit vereinten Kräften haben ihn einige Gildemitglieder ins Schaufenster gehievt, dazu die Fahnen der Kompanien platziert, die Silberschilde und die gestifteten Schießpreise ausgestellt.

Am Freitag, 12. Juli, startet der Tag für die Gildebrüder bereits um 5 Uhr morgens, wenn Trompetenbläser zum Weckruf ansetzen. Gegen 9 Uhr marschieren sie dann vom Rathausvorplatz Richtung Rodomstorstraße, machen einen kurzen Abstecher zum Seniorenheim auf dem Parnaß, bevor es hinuntergeht in den Düvelsbrook. Über geschmückte Straßen würde sich die Gilde freuen, sagt 2. Ältermann Stefan Meyer.

Rund 100 Gildebrüder schießen mit

Von den rund 130 Gildebrüdern haben sich rund 100 auf die Schießliste setzen lassen. Ab 14 Uhr legen sie mit den Flinten (Kaliber 16) auf den Papagoy an. Währenddessen gibt es ein buntes Programm für die Besucher, Kinderspiele und außerdem Luftgewehr- und lasergesteuertes Schießen.

Ab 19.30 Uhr wird es dann spannend. Wer wird neuer König und löst damit Claus-Henrick Estorff ab? Gegen 21 Uhr soll die Proklamation sein, bevor um 22 Uhr die Gilde mit Gästen noch einmal zum Rathaus wandert, um den Festtag in der Stadt ausklingen zu lassen.