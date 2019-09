Straßenpflaster wird zur Bühne

Plön

„Die ganze Welt ist eine Bühne,“ heißt es in William Shakespeares Theaterstück „Wie es euch gefällt“. In der Plöner Kulturnacht wird diese These regelmäßig zur Realität. Eine schier unübersehbare Schar von Gauklern und Spielleuten, Kleinkünstlern und Komödianten, Autoren, Artisten und vor allem Musikern verwandelten die erweiterte Fußgängerzone vom Bahnhof bis zur Johanniskirche in eine bunte Kulturmeile. Tausende Besucher genossen das friedlich-fröhliche Treiben durch die Innenstadt.

Von Folk und Plattdütsch bis Comedy

Der Auftakt der 19. Kulturnacht startete mit einer Premiere vor dem Plöner Rathaus. Die volle Spielmannswucht aus dem benachbarten Rixdorf umrahmte mit einer tanzenden Märchenerzählerin die kleine Eröffnungsfeier, bei der Plöns Bürgermeister Lars Winter und der Vorsitzende des Stadtmarketing Plön als Veranstalter die drei beliebten Bänkelsänger und eine große Schar von Schaulustigen begrüßten. Für die Organisatoren Christoph Kohrt und Christoph Peters hagelte es bereits hier von allen Seiten großes Lob für die gute Vorbereitung.

Während die Kieler Band Coeur Balla mit Balkan Folk-und Gypsy-Swing das Ganze in Schwung brachten, zogen die drei Spielmänner ins Gemeindehaus um, wo sie alte Moritaten mit viel Lokalkolorit neu interpretierten. Für Comedy mit einem kräftigen Schuss feministischer Selbstkritik sorgte Laura Goldfarb, die in der Förde Sparkasse die Zuschauer in die Welt weiblicher Intrigen entführte. In der VR Bank gegenüber brachte die Rock’n’Roll-Band The White Line die gute alte Welt der 50er- und 60er-Jahre zumindest musikalisch wieder in Ordnung. Rock op plattdütsch sangen die Tonabgeber in der Schlossapotheke, Döntjes in nedderdütsch vertellt Rüdiger Behrens in der Wegwarte und Bio-Bauer Matthias Stührwohldt im Bahnhof, während der Plöner Lehrer und Autor Jörn Hinrichsen in der Buchhandlung Schneider als „Welturaufführung“ aus seinem neuen Kriminalroman „Justitia“ vorlas.

Mobiles Mini-Theater auf dem Markt in Plön

Im Kern waren es diese kleinen ungewöhnlichen und vielfältigen Spielorte, die den Reiz der Kulturnacht ausmachen. Dazu zählte auch ein Bus der VKP, der als mobiles Mini-Theater auf dem Markt Station gemacht hatte und unter anderem von dem Plöner Acoustic Duo ( Gerd Hamann und Kay Duggen) mit Bluesgeschichten bespielt wurde. Die Madness Brothers nutzten die Schlossterrasse als Freiluftstadion für ihre rasante Flug- und Sprungshow, die sie in diesem Jahr mit einem Casting à la „ Deutschland sucht den Superstar“ eröffneten.

Modenschau und Feuerjongleur

An anderer Stelle war Posing in schicken Outfits angesagt: Das Team von Salon Gampert und dem Geschäft Stilecht verwandelte die Fußgängerzone mittels eines roten Teppichs für eine Modenschau in einen Laufsteg, während der Taschenspieler und Feuerjongleur Sir Julian sowie Andi Steil als menschliche Beatbox die Besucher um sich scharten und belustigten. Das Besondere bei diesen Auftritten war die lautstarke Interaktion zwischen den Kleinkünstlern und dem Publikum.

So zogen die Artisten immer wieder Helfer aus der ersten und zweiten Reihe der Zuschauer , die beim Anreichen brennender Fackeln, als dekorative Apfelbaumkulisse dienen oder beim Zupacken an den Hörnern eines mächtigen Stiers assistieren mussten.

Wesentlich ruhiger ging es indessen in der Johanniskirche zu, in der der Kieler Chor Angli Clamant in mittelalterlichen Gewändern einige Kantaten aus der frühen Neuzeit zu Gehör brachte. Spätestens hier hätte wohl auch Shakespeare in dem insgesamt 90 Show-Acts umfassenden Programm der Plöner Kulturnacht etwas gefunden, dass ihm gefallen hätte.

