Plön

Optischer Höhepunkt war dabei der Stelzenläufer Roy Bartsch, der die Kinder mit Luftballonfiguren begeisterte, die er auf Wunsch und Zuruf modellierte. So konnte sich die fünfjährige Evelin über eine rosa Maus freuen, während Alexander mit einem luftgefüllten Piratenschwert auf Kapertour gehen konnte. Aber auch Erwachsene profitierten von Roys hilfsbereiten Fähigkeiten. So hob er Henriette Pogoda, die sich nach der Aussicht da oben erkundigte, kurz an, um auch ihr einen Überblick über die Szenerie zu verschaffen. Die Familienbildungsstätte sowie der TSV Plön und Plön bewegt hatten speziell für die Kinder einen Parcours aufgebaut, der vom Entenangeln über Torwandschießen und Pedalofahren bis zum Trampolinspringen reichte.

Spiel und Spaß für Groß und Klein

Teamspiele im Plöner Schlosspark sehr gefragt

Großen Zulauf hatten vor allem die Teamspiele, die Turntrainer Uwe Hintz mit seinem Team vorbereitet hatten. Neben dem beliebten Fallschirmübungen, bei denen Kinder und Erwachsene einen runden Stoff anheben und damit einzelne Passagiere, die im Zentrum der Textilbahnen sitzen, wie von Geisterhand nach oben schweben lassen, wurden auch Bauklötze nach ähnlichem Prinzip gestapelt. So mussten die Teilnehmer an vielen kleinen Strippen ziehen, um eine Art Kleiderbügel zunächst in die seitlichen Kerben kleiner Holzblöcke einzuführen, diese dann anzuheben und aufeinander abzustellen. Das Ganze forderte und förderte die Kommunikation, vor allem aber den Spielspaß zwischen allen Beteiligten, obwohl oder gerade weil die wacklige Konstruktion beständig umstürzte.



Etwas Längerbleibendes schufen sich die Kinder am Stand der Touristinfo Plön, die das Picknick organisiert hatte. Offensichtlich inspiriert vom Mittsommerfest, das in wenigen Tagen nicht nur in Skandinavien gefeiert wird, durften sie sich Blumenkränze binden. Derart entlastet konnten sich Eltern und Großeltern entspannt auf der eigenen Picknickdecke oder der bereitgestellten Bierzeltgarnitur zurücklehnen und den mitgebrachten Proviant oder die vor Ort angebotenen Snacks und Getränke genießen.

Klönschnack unter Freunden im Schlosspark

Aber auch Familien mit jugendlichen Kindern wie die Noacks aus Kiel, die sich mit den Plönern Sönke Stolzenburg und Judith Wester auf einen Klönschnack trafen, konnten der gemütlichen Atmosphäre viel Positives abgewinnen. „Das ist genau der richtige Rahmen für ein Picknick unter Freunden“, stellte Sönke Noack fest. Musikalisch untermalt wurde das Ganze von Kerzels Ragtime Band und dem Liedersänger Mayck, die live spielten.

Die Leiterin der Touristinfo Plön, Caroline Backmann, zeigte sich gleichermaßen erleichtert und begeistert. „Das war heute der perfekte Tag für eine rundherum gelungene und entspannte Veranstaltung“, freute sich Backmann auch mit Blick auf die Unwetter am Vortag. Mit etwa 1000 Besuchern waren rund 200 mehr gekommen als im Vorjahr.