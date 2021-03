Plön

Wann hatten Sie zuletzt eine rote Rose im Knopfloch – das Markenzeichen der Gildebrüder?

Heinz Langfeldt: Das war im Februar 2020 beim bunten Abend – der letzten Gilde-Veranstaltung vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Aber auch bei unseren Videokonferenzen sitzen wir mit roter Rose vor dem Bildschirm.

Jetzt ist der 400. Geburtstag der Gilde in Gefahr. Dieses Wochenende wären die Feierlichkeiten eigentlich losgegangen, mit der Eröffnung einer Sonderausstellung über die Gilde im Kreismuseum und der Vorstellung eines neuen Gildebuchs zur Geschichte des Vereins. Wird das nachgeholt?

Auf jeden Fall! Das Kreismuseum hat jetzt wieder geöffnet. Mitte Juni soll dann die Gilde-Ausstellung eröffnet werden, hoffentlich feierlich und auch mit Publikum. Das Gildebuch, so ist es jetzt geplant, soll im Anschluss an den Gildegottesdienst am Sonntag, 4. Juli, um 11.30 Uhr vorgestellt werden.

Was ist mit dem Festkommers am 22. Mai im Rittersaal?

Den Festkommers haben wir abgesagt, weil wir noch nicht absehen können, ob wir ihn im Mai durchführen dürften. Um eine gewisse Planungssicherheit zu haben, wurde er verschoben. Die Festveranstaltung soll stattfinden am Sonnabend, 18. September – auch im Rittersaal des Plöner Schlosses.

Gibt es ein Gildefest? Oder wird Holger Ochs ein Drei-Jahres-König?

Wir sind guter Hoffnung, das Gildefest wie eigentlich geplant veranstalten zu können am Freitag, 9. Juli. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir dann einen Jubiläums-König haben werden.

Alle möchten wissen, wer Jubiläums-König wird. Bleibt es bei der unbestechlichen Schießliste? Oder gibt es einen Knüller. Wie zum Beispiel im Jahr 1757, als mit Prinzessin Friederike, der Tochter von Herzog Friedrich Carl, eine Frau Königin wurde? Oder als 1950, nach kriegsbedingter elfjähriger Pause, der damalige Erste Ältermann Schützenkönig wurde?

(lacht) Nach wie vor entscheidet die unbestechliche Schießliste. Aber eines ist sicher, eine Frau wird es nicht.

Gibt es eine Gildezeitung dieses Jahr?

Ja, wie üblich. Zwei, drei Wochen vor dem Schützenfest. Die Zeitung ist bereits im Entstehen und wird ein schönes Jubiläumswerk.

Die Plöner Schützengilde von 1621 wurde einst als Schützen- und Totengilde gegründet. Erst ab 1833 war sie reine Schützengilde, als sich die abgespaltene Totengilde mit der St. Johannis Totengilde zusammentat. Hat die Ursprungs-Idee als Hilfsgemeinschaft bei Krankheit und Tod noch Bestand?

Unter den Gildebrüdern lautet der Hauptgedanke Freundschaft, Kameradschaft und Geselligkeit, aber auch das Bewahren von Werten und Tradition. Darunter fällt auch, im Einzelfall Unterstützung in der Gemeinschaft zu finden. Versorgungsansprüche gibt es natürlich nicht mehr.

Sind im Corona-Jahr viele Mitglieder aus der Gilde ausgetreten?

Kein einziger. Alle haben in der Corona-Zeit zur Schützenfahne gehalten. Wir sind dankbar und froh über die Loyalität unserer Gildebrüder.

Wie wird Kontakt gehalten in Corona-Zeiten?

Das ganze Vereinsleben ist schwierig. Viele Gildebrüder haben sich sehr lange nicht gesehen. Vorstand und Offiziere kommunizieren per Videokonferenzen. Aber es fehlt das persönliche Miteinander und der persönliche Umgang. Es lässt sich zwar einiges regeln, aber richtig nett ist das nicht. Die Mitglieder sind über den aktuellen Stand per Rundschreiben informiert worden. Mein größter Wunsch ist, sobald es geht zur Generalversammlung einladen zu dürfen und natürlich den 400. Geburtstag der Gilde gebührend zu feiern.

Gibt es einen Plan B?

Den haben wir in der Schublade. Das ist eine geballte Gildewoche im September. Am 18. Festkommers, am 19. Gottesdienst und Buchvorstellung, am 24. September dann Gildefest. Auf jeden Fall hoffen wir, unser 400-jähriges Bestehen in diesem Jahr feiern zu können.

Heinz Langfeldt (72) ist seit 1994 Mitglied der Plöner Schützengilde. Er war 2001/2002 Schützenkönig und wurde 2005 zum Ersten Ältermann gewählt. Der Ältermann wird immer auf sechs Jahre gewählt, die jetzige Amtszeit endet 2023. Zur Gilde gekommen ist Langfeldt während seiner Dienstzeit im Rathaus. Da war Gilde präsent. Die vorigen Bürgermeister waren alle Gildebrüder – Uwe Jes Hansen, Ulf Demmin, Jens Paustian. „Dadurch hatte ich engeren Kontakt zur Gilde und bin 1994 Mitglied geworden“, sagt er. „Stadt ist Gilde, Gilde ist Stadt“ habe sich wieder einmal bewahrheitet.