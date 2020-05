Kieselalgen leuchten über Wasser

Plön

Der Hauptbestandteil des weißen Bands seien abgestorbene Algen, die während des Hochwassers die überspülten Bereiche besiedelt hätten, erläutert Carsten Pusch von der Nabu-Landesstelle Wasser in Plön. „Wer sich einmal einen Schilfhalm oder einen Stein unter Wasser genauer anschaut, wird feststellen, dass sich dort eine Vielzahl kleinster Tiere, Wirbellose wie Räder- und Wimperntierchen sowie Muscheln, vor allem aber auch Algen festgesetzt haben – oder darauf herumkriechen.“

Raue Oberfläche bietet gute Haftbedingungen

Der Belag wird im Frühjahr meist durch Kieselalgen gebildet. Mit den fallenden Wasserständen trocknen die Organismen aus, sterben ab und hinterlassen winzige, aus Kieselsäure bestehende Skelette. Deren raue Oberfläche bietet wiederum den im Wasser schwimmenden Sedimenten gute Haftbedingungen, sodass sich an den Steinen und Schilfhalmen organische und anorganische Partikel ablagern können. Auch die Anhaftungen würden austrocknen und ausbleichen, was den Eindruck des weißen Streifens verstärke, so Pusch.

Ein Tipp des Biologen: „Es ist sehr spannend, einen unter Wasser stehenden Halm, einen Stein oder eine Muschelschale in ein kleines Aquarium umzusetzen.“ Wenn man die Versuchsanordnung kurz in Ruhe lasse und dann genau anschaue, werde man sich wundern, was für ein Leben in diesem Aufwuchs herrsche.

