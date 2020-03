Uferschäden durch Hochwasser

Plön

Der milde Winter 2019/20 bescherte Schleswig-Holstein nicht nur die wärmsten Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881, sondern auch eine außergewöhnlich hohe Niederschlagsmenge. Das Problem: Während Schnee und Eis auf den Feldern liegen bleiben, teilweise verdunsten oder als Tauwasser versickern, fließt der warme Regen von den nassen Böden ohne Verzögerung in die Entwässerungssysteme. Direkte Folge: Die Pegelstände in den Plöner Seen haben vor ein paar Tagen ein außergewöhnliches Niveau erreicht. Die jetzt sinkenden Wasserstände offenbaren, dass viele Uferzonen in Verbindung mit den Winterstürmen unterspült oder ausgewaschen wurden.

Massive Schäden an allen Seegrundstücken

Plöns Umweltbeauftragter Achim Kuhnt beobachtet das Problem aus unmittelbarer Nähe mit großer Sorge. „Wir verzeichnen massive Schäden an allen Seegrundstücken.“ Als Eigentümer des Campingplatzes Spitzenort, der quasi als Halbinsel zwischen dem Großen Plöner See und der Rohrdommelbucht liegt, zählt Kuhnt auch zu den Betroffenen dieser Entwicklung.

Achim Kuhnt fordert besseres Wasserstandsmanagement

Durch Wind und Wellenschlag seien viele Uferbereiche unterspült, weiß Kuhnt. Immer mehr Bäume und Sträucher, deren Wurzelwerk den Spülsaum schützen würden, verlören ihren Halt und stürzten um, so Kuhnt. Insbesondere die Inseln im Naturschutzgebiet Störland litten unter dieser Entwicklung. „Wenn das so weiter geht, verlieren wir wichtige Brut- und Rückzugsgebiete für unsere Wasservögel“, mahnt Kuhnt ein zugleich vorausschauendes und nachhaltiges Wasserstandsmanagement an, das durchgängig von Eutin, über Malente, Plön und Preetz bis Raisdorf organisiert werden müsste.

Wobei dessen technische Möglichkeiten derzeit an die Belastungsgrenzen stoßen. Denn obwohl die Sohlgleite zwischen Spitzenort und dem Mühlensee derzeit fast überläuft und auch das Wehr der innerstädtischen Schwentine weit geöffnet ist, sinkt der Wasserstand sehr langsam. „Wir werden das Wasser so schnell einfach nicht los“, sagt Kuhnt. „Und wenn Plön wirklich alle Schotten aufmacht, säuft Preetz ab.“

Nur mit Gummistiefeln in den Garten

Dabei erweist sich der Wasserlauf offenkundig schon ab dem Übergang von dem Kleinen Plöner See in die Schwentine als Nadelöhr. Denn auch die Seegrundstücke in der Seestraße und der Friedrich-Lamp-Straße stehen derzeit tief unter Wasser. „Das normale Niveau liegt einen guten Meter niedriger“, sagt Sigurd Müller, der derzeit nur mit Gummistiefeln den Garten betreten kann. Hinter Zaun und Pforte, wo er normalerweise noch trockenen Fußes stehen könne, müsse er sogar eine Wathose anziehen, um nicht nass zu werden. „Bei uns und in der Nachbarschaft ist Einiges kaputtgegangen“, stellt Müller mit Blick auf Bootssteg, Uferstreifen und Gartenhäuschen fest.

Das Gleiche gilt für die meisten Stege und Brücken sowie den Hafenanlagen der Wassersport- und Anglervereine im gesamten Seengebiet. Für eine abschließende Bestandsaufnahme der Schäden sei es aufgrund der immer noch sehr hohen Wasserstände allerdings zu früh, stellt Johannes Andresen vom SRSV Plön fest.

Fatale Kombination aus Hochwasser und Sturm

Die Wasserbehörde des Kreises Plön bestätigt, dass die Pegelstände in diesem Winter außergewöhnlich hoch seien. Rekordwasserstände seien an den Plöner Seen allerdings im Sommer 2002 sowie vereinzelt nach Pfingsten 2013 gemessen worden. Durch die Kombination aus Hochwasser und Sturm seien die Uferbereiche aber „größeren Angriffsflächen und Erosionskräften ausgesetzt und somit gewissen natürlichen Veränderungen unterworfen“.

Dieser Prozess lasse sich nur schwer beeinflussen, da im gesamten Schwentinesystem die ehemaligen Wehre (Neumühle Eutin, Gremsmühle Malente, Ölmühle Plön und Aalwehr Spitzenort) in den vergangenen 15 Jahren durch Sohlgleiten und Hochwasserentlastungsanlagen ersetzt worden seien.

Während die Sohlgleiten konstruktionsbedingt nicht steuerbar seien, könnten die meist daneben liegenden technischen Anlagen zwar geöffnet und geschlossen werden, verfügten aber über eine begrenzt hydraulische Leistungsfähigkeit. Jedes Öffnen diese kleinen Schleusen erhöhe den Druck auf die nachfolgenden Seen, was sich insbesondere im Kleinen Plöner See stark bemerkbar mache.

Rückstau ist natürlichen Ursprungs

Der Grund hierfür sei das geringe Gefälle der Schwentine, das auf der 14 Kilometer langen Strecke zwischen Plön und Preetz nur 41 Zentimeter betrage. Zwischen Preetz und Raisdorf liege der Niveauunterschied auf acht Kilometern Gewässerlänge übrigens bei 200 Zentimetern. Die oft genannte Annahme, dass ein Rückstau vom Rosensee die Plöner Situation beeinflusse, sei daher falsch, betont die Wasserbehörde. „Das Dilemma ist offensichtlich, der Rückstau aber aufgrund der bestehenden Topografie natürlichen Ursprungs.“

Stadt Plön hat nur Wahl zwischen Pest und Cholera

Angesichts dieser Analyse habe die Stadt Plön bei derartigen Hochwasserereignissen nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder sie hält die Wehre geschlossen und verzichtet auf eine Entlastung des Großen Plöner See mit seinen Inseln, Ufern und Holzstegen oder sie öffnet die Schleusen und flutet damit die Stadtseen und den Kleinen Plöner See.

Genau diese Balance und Interessen gelte es in Zukunft noch besser auszutarieren, sagt Achim Kuhnt und regt die Schaffung einer Arbeitsgruppe an, die entsprechende Entscheidungen dann auch öffentlich kommuniziert.

