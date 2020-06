Plön

Schon das Plakat, das über dem Eingang zum Kulturforum Alte Schwimmhalle prangt, weist die Ausstellungsbesucher auf die Vorliebe des Künstlers für kräftige Farben und starke Kontraste hin. Auf einem schwarzen Untergrund ringeln und winden sich grelle blatt- und blütenförmige Strukturen. „Engelszungen“ nennt Stangl das Gemälde, das er 2019 nach dem Besuch des brasilianischen Regenwaldes malte.

Workshop in Brasilien

Das südamerikanische Land steht seit etwa 20 Jahren im Fokus des 69-jährigen Künstlers. Damals habe er Brasilien im Rahmen eines Workshops mit einheimischen Künstlern kennen und lieben gelernt, erzählt Stangl. Besonders beeindruckt habe ihn dabei die Erfahrung des Lichts, das Natur und Menschen strahlend leuchten lasse. Die intensiven Sonnenuntergänge seien faszinierend. Und das Erlebnis eines tiefrot dahinfließenden oder blaugrün schillernden Amazonas sei einfach unvergesslich. „Alles ist Farbe. Brasilien ist ein Fest fürs Auge“, schwärmt Stangl.

Anzeige

Die so gewonnenen Eindrücke verarbeitet der Maler in seinem Berliner Atelier. Diese Stadt ist seit seiner Kindheit der Lebensmittelpunkt des gebürtigen Leipzigers. Aufgewachsen in Ostberlin studierte Stangl Mitte der 70er-Jahre Kunst in Dresden. Zurück in der Hauptstadt der DDR erregte er mit einigen Aktionen das Missfallen des Staates. 1980 beantragte er eine Ausreisegenehmigung, durfte wenig später nach Westberlin ausreisen.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Alte Schwimmhalle Kulinarik und Kultur im Restaurant

Der Trubel der lebendigen Großstadt wirkt sich auf das künstlerische Schaffen aus. „Aus der Ton-in-Ton-Malerei der Dresdner Malerschule entwickelt sich Stangls Stil zu ausgesprochener Farbigkeit, die an Bilder von Paul Gauguin erinnert“, zieht Kurator Valentin Rothmaler den Vergleich zu einem Maler, in dessen Werken sich ebenfalls oft das besondere Licht der Äquatorsonne widerspiegele. Neben den Straßen- und Kneipenszenen, die mitunter an einen Großstadtdschungel denken lassen, bilden Stillleben mit frischen Früchten und blühenden Blumen den dritten Schwerpunkt der Werkschau.

Vernissage muss ausfallen, Hoffnung auf eine Finissage

„Auf eine Vernissage müssen wir aufgrund der Corona-Regeln leider verzichten“, bedauert die Vorsitzende des Kunstvereins Schwimmhalle Schloss Plön Karin Wandelt. So beginnt die 50. Plöner Sommerausstellung ausgerechnet im Jubiläumsjahr ohne Feierstunde. Für die ersten Besucher öffnet sich die Tür zum Kulturforum am Sonntag, 28. Juli, um 11.30 Uhr, wobei maximal 20 Schaulustige zeitgleich die Jugendstilschwimmhalle betreten dürfen. „Zudem müssen die geltenden Mindestabstände und Hygienevorschriften eingehalten werden“, betont Karin Wandelt.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen zeigt sich Stangl schon beim Hängen der Bilder von dem äußeren Umfeld begeistert. „ Plön ist der schönste Ort, den ich mir für eine Sommerausstellung wünschen kann“, sagt Stangl. Und mit etwas Glück könne man ja vielleicht in sieben Wochen eine Finissage feiern.

Die Ausstellung ist bis zum 16. August dienstags bis freitags von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.