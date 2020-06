Zeitreise im Fackelschein

Plön

Die Fackeln brennen und acht geschichtsinteressierte Besucher folgen Stadtführerin Katrin Will am Mittwochabend über das Plöner Kopfsteinpflaster. An einem roten Gebäude mit Sandstein-Pferdeskulptur über dem Eingang macht sie Halt. "Heute als Marstall bekannt, diente dieses Gebäude um 1750 dem damaligen Herzog Friedrich Karl als eine Art Luxus-Garage. Denn man kann sagen, ein edles Zuchtpferd war damals so viel Wert wie heute ein schicker Porsche." Die Besucher schmunzeln. Die edelsten Tiere des Herzogs, erzählt Will weiter, konnten natürlich nicht mit den Ackergäulen unter einem Dach stehen. "Viel mehr hatten sie Stuck in ihrem Stall, einen ordentlichen Dielenboden und sogar Kronleuchter an der Decke."

Besucherin Petra Grimm findet es interessant, wie sich Prestige doch so durch die Jahrhunderte zieht. Sie und ihr Mann kommen aus Mainz und machen derzeit Urlaub in Ostholstein. Die Fackel-Führung ist für sie eine Besonderheit im Urlaub. "Es ist ja überschaubar, was aktuell an öffentlichen Veranstaltungen angeboten werden kann. Daher haben wir uns hier drauf gefreut."

Lichtblick Krankenschwester: Das Leben an der Kadettenschule war für die kleinen Jungs hart

Ein paar Schritte weiter taucht die Gruppe in die Zeit um 1900 ein. Katrin Will erklärt vor einem Gebäude, das damals als Lazarett der Kadettenschule genutzt wurde, warum die darin arbeitenden Krankenschwestern so beliebt waren. "Damals sind die Jungs mit zehn Jahren hier her gekommen, waren weit von Zuhause weg und dazu oft krank. Bei den militärischen Übungen hätten sie sich häufig etwas getan und auch die hygienischen Bedingungen seien noch schlechter als heute gewesen.

"Das Leben dieser kleinen Jungen muss zu Beginn der Kadettenschule die Hölle gewesen sein, gerade für die zartbesaiteten. Und wer dann liebevoll von den Krankenschwestern umsorgt wurde, für den war das eine schöne Auszeit vom Alltag." So schön, dass manche der älteren Jungs sich auch ab und an krank gestellt hätten. "Aber wer da erwischt wurde, musste eine Zeit lang im sogenannten Karzer einsitzen, eine Art kleines Gefängnis."

Die Besucher tragen ihre Fackeln weiter am Prinzenhaus vorbei, zur Orangerie und weiter bis zur Alten Schwimmhalle. Dabei erfahren sie noch so manch andere Geschichte der damaligen Bewohner dieser Gebäude.

Fackel-Stadtführung interessiert auch Ostholsteiner

Bei der Führung sind auch Sonja und Mario Zander aus Preetz dabei. "Wir wohnen ja nicht weit weg und sind auch häufig zum Spazierengehen in Plön. Viele der der Gebäude kennen wir daher vom Sehen, aber jetzt weiß man auch mal, welche Geschichten dahinter stecken", sagt Sonja Zander.

Eine gute Stunde dauert die Fackel-Stadtführung. Am Ende setzt sich die Gruppe noch auf ein Glas im Restaurant Alte Schwimmhalle zusammen. Die Stadtführerin freut sich, dass alles gut geklappt hat. Auch das Erzählen fiel ihr nach den vielen Wochen ohne Stadtführungen nicht schwer. "Ich bin ja überrascht, aber das meiste konnte ich sofort wieder abrufen."

Die nächste Fackel-Stadtführung ist am 15. Juli. Maximal zehn Teilnehmer können sich dazu vorab bei der Tourist Info Plön anmelden. Erwachsene zahlen 7.50 Euro, Kinder 5 Euro. Anmelden kann man sich unter Tel: 04522/50950.

