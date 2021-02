Plön

Hier ist Feingefühl gefragt: Stück für Stück schweben große Äste und ganze Baumstämme über den Plöner Stadtgraben in einen bereit stehenden Container, in dem Teile des Totholzes für den Transport zerkleinert werden. Die Weiden hätten ein Alter erreicht, in dem sie an Stabilität und Vitalität verlieren und ihre altersbedingte Bruchgefährdung zunehme, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Plön.

Weiden können aus Stümpfen neu austreiben

Die kombinierte Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahme soll nicht nur Schäden durch herabstürzende Äste oder gar umstürzende Bäume verhindern, sondern den verbleibenden Stümpfen die Chance auf Verjüngung geben. So würden die Weiden in der Regel aus ihrer Basis wieder neu austreiben und langfristig wieder zu einem geschlossenen Uferbewuchs beitragen.

Für die umfangreichen Arbeiten, die am Donnerstag, 25. Februar fortgesetzt werden, müssen der Uferweg, eine Fahrspur und einige Parkplätze am Stadtgraben gesperrt werden.