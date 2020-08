Plön

83 Helfer versorgen sie mit gespendeten Grundnahrungsmitteln, Backwaren, Molkereiprodukten – und manchmal gibt’s noch etwas obendrauf. Seit 20 Jahren gibt es die Plöner Tafel. Ute Schumacher, Holger Bernhardt und Stefan Thomsen bilden den Vorstand. Und sie waren sich einig: Dieser runde Geburtstag ist kein Grund, groß zu feiern. Aber zurückblicken auf zwei Jahrzehnte Hilfe sollte man. Denn die kann sich ja sehen lassen. Die Arbeit ist im Laufe der Jahre immer mehr geworden. Warum? Weil der Bedarf immer weiter gestiegen ist.

Gründungsversammlung am 7. August 2020

Jetzt sind es 850 Kunden. Mit 20 ging es vor 20 Jahren in Plön los. Gründungsdatum ist der 7. August. Zwölf Mitglieder trafen sich im Plöner Krog in der Johannisstraße und machten Nägel mit Köpfen. Die ersten neun Monate nutzte die Tafel ein Treppenhaus am Gänsemarkt, um die gespendeten Waren zu lagern und auszugeben. 2001 zog man um in die Eutiner Straße, 2004 ins TSV-Sportheim an der Bürgermeister-Kinder-Straße. Im Schlepptau immer dabei: die Kunden. Und es wurden mehr und mehr.

2006 ging es dann in die Bahnhofstraße 6, ins Hinterhaus. Jedesmal vergrößerte sich die Tafel. Vor zehn Jahren waren es 35 aktive Helfer, die 720 Bedürftige an den Standorten versorgten. Im vergangenen Jahr wurde noch einmal umgezogen. Jetzt lagern die Lebensmittel in der Rodomstorstraße 14, der Alten Meierei. Vom Hintereingang aus geht‘s auf 500 Quadratmeter. „Das war ein Glücksfall“, sagt Stefan Thomsen (60).

Ausgaben in Plön , Ascheberg , Wankendorf und Lütjenburg

Hier ist jeden Werktag etwas los. Helfer gehen auf Tour, um bei Supermärkten, Bäckereien, Firmen, einer Hühnerfarm und anderen Spendern die Waren abzuholen, bevor sie weggeschmissen werden. Überschüssige Lebensmittel, die aber noch verzehrfähig sind. In den Räumen der Tafel wird dann gesichtet, sortiert, verstaut, gekühlt. Zweimal in der Woche ist Ausgabe in Plön, einmal in Ascheberg (Gemeindehaus), Wankendorf (AWO-Bürgertreff) und in Lütjenburg (Oberstraße 15a). Die Lütjenburger Tafel wurde in Trägerschaft übernommen.

Von den 83 Helfern an den vier Standorten arbeitet die Hälfte ehrenamtlich. Die anderen sind zum Beispiel Ein-Euro-Jobber oder Mitbürger, die soziale Arbeitsstunden vom Gericht auferlegt bekommen haben. Das Team arbeitet gut zusammen. „Gerade erst hat mir eine Helferin erzählt, dass sie so gerne hier sei“, berichtet Thomsen. Gemeinsam können sie Gutes tun. Sie werden gebraucht und helfen mit Herz. Viele der Helfer sind 60 Jahre und älter. Jeder tut das, was er kann. Wegen Corona musste die Tafel für vier Wochen den Betrieb unterbrechen – weil so viele Helfer zur Risikogruppe gehören. Doch Ende April ging die Arbeit wieder los, natürlich unter strengen Hygieneregeln und mit Abstandsregeln.

Lebensmittel werden gegen symbolische Spende abgegeben

Finanziert wird die Arbeit der Plöner und Lütjenburger Tafel durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Über jeden neuen Händler freuen sie sich, über Fördermitglieder auch, und über Helfer. Die gespendeten Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, weil sie kleine Schönheitsfehler haben (angestoßene Dosen, Obst, Gemüse, Brötchen und Kuchen vom Vortag), werden an Bedürftige gegen eine symbolische Spende von 2 Euro (Familien 4 Euro) abgegeben. „Dafür gibt es einen richtig großen Warenkorb“, erzählt Thomsen. Wer sich anmelden möchte, muss einen Einkommensnachweis mitbringen.

Die Kapitaldecke der Tafel ist laut Thomsen für das laufende Jahr in Ordnung. „Im Moment sind wir gut aufgestellt. Aber wir müssen jetzt Rücklagen für ein neues Auto schaffen“, sagt er. Mit dem Kühl-Lkw geht es täglich auf Tour, von Rendsburg über Kiel bis nach Hohwacht.

...und manchmal gibt es auch eine Flasche Shampoo

Knapp die Hälfte der Kunden sind Senioren, ein großer Teil auch Flüchtlinge. Aber auch viele Familien stehen an, um ihre Ration mit nach Hause nehmen zu dürfen. Und manchmal sind es nicht nur Lebensmittel. Firmen wie Tchibo oder Loreal spenden den Tafeln ab und zu Nonfood-Artikel. „Das wird über die Oldenburger Tafel koordiniert. „Plötzlich heißt es, in Hamburg-Wilhelmsburg stehen 33 Paletten mit Shampoo. Wer sich schnell anmeldet und am lautesten ruft, bekommt etwas ab“, erzählt Thomsen. Und bei der nächsten Ausgabe in Plön, Lütjenburg, Ascheberg und Wankendorf liegt dann eine Flasche Haarshampoo mit im Warenkorb.

Wer der Geburtstags-Tafel etwas spenden möchte, dem Verein beitreten will oder bedürftig ist und Hilfe in Anspruch nehmen möchte, findet alle Informationen im Internet unter www.ploener-tafel.de.

