Wild blinkende Werbung, grell-bunt zuckende Logos und Schriftzüge, mit Leuchtkästen zugepflasterte Hausfassaden – so etwas will Plön in der Innenstadt nicht sehen. Seit 2015 ist eine Werbeanlagensatzung in Kraft, die das regeln soll. Manchmal schwer verständlich und schwer nachvollziehbar.