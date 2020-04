Sie sind wieder da. Am Mittwochnachmittag startete die Plöner Tafel die erste Ausgabe nach der fast mehrwöchigen Pause in der Alten Meierei. Gut vier Wochen, in denen die rund 120 Familien keine Lebensmittel gespendet bekommen haben, versuchen mussten, alleine über die Runden zu kommen.