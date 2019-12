Selber sägen macht glücklich

Pohnsdorf

Im Rönnerholz stehen rund 3000 Nordmanntannen dicht an dicht. Sie sind sechs bis acht Jahre alt. Mancher Baum ein bisschen schief, mancher hoch von Gras umwachsen, mancher nicht ganz so grün wie der Nachbarbaum - aber alle unbehandelt und ungedüngt. Wer beim Weihnachtsbaum auf die Attribute regional und "öko" setzt, ist in dem Waldgebiet zwischen Kiel und Preetz in der Gemeinde Pohnsdorf richtig.

Baumstamm wird mit großer Handsäge abgesägt

Wie zum Beispiel Familie Föh aus Raisdorf. "Die Bäume sind ungespritzt, das ist uns ganz wichtig. Deswegen kommen wir auch jedes Jahr hierher", sagt René Föh. Er hat schon die Säge in der Hand, bereit zum Loslegen. Tochter Johanna (5) und Ehefrau Nicole dürfen den Baum aussuchen - gar nicht so leicht bei der großen Auswahl. Johanna inspiziert jeden gründlich. Zu Hause wird sie ihn auch selber schmücken."Es ist einfach schön, wenn man weiß, woher der eigene Baum kommt", sagt René Föh.

Muss er kerzengerade sein? Oder darf er auch etwas durchhängen? "Er muss uns auf Anhieb gefallen", meint Nicole Föh. Apropos: auf Anhieb. Mit Hieben, also mit einer Axt, wird den 1,20 Meter bis 2,60 Meter großen Tannen hier nicht zu Leibe gerückt. Vielmehr wird der Stamm mit einer großen Handsäge abgesägt. Eine Axt mag cooler wirken, doch die Säge ist effizienter.

Beziehungsstreit bei der Weihnachtsbaumsuche

Für Familie Föh hat der selbstgeschlagene Baum Tradition. Seit Johanna geboren ist, kommen sie jedes Jahr zu dritt und suchen ihr eigenes Bäumchen vor Ort aus. Förster Dirk Sauer bringt hier die Tannen an den Mann oder die Frau. Seit 13 Jahren ist er der Herr der Bäume beim Adeligen Kloster Preetz, das die Forstwirtschaft im Rönnerholz betreibt. Zu ihm kommen Besucher und Familien aus dem Kreis Plön und dem Kieler Umland, alle Generationen gehen hier auf Weihnachstbaumpirsch - Großvater mit Enkeln, junge Väter, Mutter und Tochter mit Hund. "Gerade für die Kinder ist das ein Erlebnis", sagt Sauer.

Doch nicht immer bleibt die Suche so harmonisch wie bei Familie Föh. Der Förster kann manche Geschichte erzählen vom Beziehungsstreit zwischen Tannennadeln: "Hier entzweien sich Familien, wenn es um den richtigen Baum geht", sagt er mit einem Schmunzeln.

Zum Aufwärmen Wildbratwurst und Wildbuletten im Rönnerholz

Das Kloster Preetz hat eine lange Tradition im Weihnachtsbaumverkauf. Im Rönnerholz gibt es die Nordmanntanne, die ursprünglich aus dem Kaukasus stammt, zum Selberschlagen - aber zum Mitnehmen gibt es auch frisch geschlagene weitere Arten. Forstwirt Sören Lüdke zählt auf: Blaufichte, Rotfichte, Nobilistanne und Schwarzkiefer hat er im Angebot - oder auch Seidenkiefer. Die ist im Kommen, verrät der 28-Jährige. Die langen, flexiblen Zweige halten nicht viele Echtkerzen aus - aber ihre Nadeln sind sehr haltbar. "Die selteneren Bäume sind bei uns sehr gefragt", sagt auch Förster Sauer.

Beim Weihnachtsbaumverkauf geht es fast zu wie auf einer Erdbeerplantage im Sommer - nur ist der Anlass festlicher und das Wetter schlechter. Doch zum Aufwärmen gibt es im Rönnerholz Stände mit Punsch, Wildbratwurst und Wildbuletten aus eigener Herstellung. Bis zum 23. Dezember (mittags) ist der Verkauf im Tannenredder 4 noch täglich geöffnet von 10 bis etwa 16 Uhr. Telefon: 0171 / 27 07 843.

