Pokemon Go in Preetz - Monsterjagd am Rathaus in Preetz

Menschenmassen mit Smartphone in der Hand auf Monsterjagd: Das Handyspiel Pokemon Go löste im Sommer 2016 einen riesigen Hype aus. Drei Jahre später ist die Begeisterung abgeklungen – aber nicht bei allen. In Preetz fängt eine Menschengruppe im kalten Herbst Monster. Die KN waren dabei.