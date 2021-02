Die Interessen der Senioren in die Entscheidungsprozesse der Ortspolitik einzubringen, das möchte Christiane Steinwedel mit einem Seniorenbeirat in der Gemeinde Laboe erreichen. Es ist der zweite Versuch, in Laboe einen Seniorenbeirat zu gründen. 2014 scheiterte ein erster Anstoß an Satzungsdetails.