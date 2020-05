Auf frischer Tat ertappt wurde ein Einbrecher in Eutin. Der Bewohner eines Einfamilienhauses beobachtete zwei Männer, die in seine Garage einsteigen wollten, und hielt einen von ihnen fest, bis die Polizei eintraf. Der junge Mann soll noch für einen Einbruch in Scharbeutz verantwortlich sein.