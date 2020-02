Er fuhr im August 2018 deutlich schneller als erlaubt in einer Tempo-30-Zone in Schwentinental und verlor die Kontrolle über den Wagen. Den schweren Unfall, der folgte, überlebte ein 19-Jähriger nicht. Der heute 20 Jahre alte Fahrer muss sich nun vor dem Jugendschöffengericht in Plön verantworten.