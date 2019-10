Ein wegweisendes Spiel wartet am Sonnabend (15 Uhr) in der Fußball-Verbandsliga Ost auf den VfR Laboe, der sich im Heimspiel gegen die TSG Concordia Schönkirchen Luft in der Abstiegszone verschaffen könnte und im Falle eines Dreiers in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen könnte.