Das Projekt eines Nahwärmenetzes in Rastorfer Passau (Gemeinde Rastorf) geht in die heiße Phase. In einer Einwohnerversammlung am Dienstag, 5. November, sollen die Ergebnisse eines Planungsbüros – auch mit weiteren Maßnahmen zum Klimaschutz – vorgestellt und eine Genossenschaft gegründet werden.