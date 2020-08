Panker

Gegen 21.45 Uhr bemerkte der Fahrer eines VW-Passats, wie ihm auf der Landesstraße aus einem Reifen die Luft entwich. Er entdeckte ein Loch im rechten Vorderreifen. Erst in der Werkstatt entdeckte man eine Metallkugel in dem Reifen. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Unbekannter dafür eine Zwille benutzt haben könnte. Der Unfallort lag in Darry etwa 100 bis 300 Meter hinter der Ortseinfahrt aus Richtung Lütjenburg.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04381/906331 entgegen.

