Gleich dreimal brannte es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Preetz. Bei den Brandstiftungen gingen der Inhalt zweier Mülleimer und eine Parkbank in Flammen auf, teilte die Polizei mit. Außerdem wurde die Verglasung einer Bushaltestelle zerstört. Die Polizei sucht nun Zeugen.