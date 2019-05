Ein Lkw soll Gehwegplatten in Schellhorn beschädigt haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich bereits am Dienstag, 14. Mai, in der Wehrbergallee ereignet hat. Passanten hatten die Polizei um 21.24 Uhr über die Gefahrenstelle auf dem Bürgersteig informiert.