Großbarkau

Den Fahrer des Wagens mit einem Rendsburger Kennzeichen erwartet ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von 960 Euro. Die Polizisten postierten sich von 8 bis 16 Uhr an der Hauptstraße in Großbarkau und maßen die Geschwindigkeit von 715 Fahrzeugen, die in Richtung Honigsee fuhren. 133 der Wagen waren zu schnell.

Fahrverbote und Bußgeld

Neben dem genannten Fahrer kommt auf drei weitere ein Fahrverbot zu, da sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhren. Weitere 17 Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige samt Bußgeld, 112 kommen mit einer Verwarnung mit Verwarnungsgeld davon.

