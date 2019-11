In der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer oft schwer zu erkennen. Besonders dann, wenn sie ohne Licht unterwegs sind. Um über die Gefahren aufzuklären, bezog die Polizei in Preetz am Dienstagmorgen Position vor den Schulen am Castöhlenweg. Mittags wurde dann in der Fußgängerzone kontrolliert.