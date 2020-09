Kommunalpolitisches Chaos in Schönkirchen: Erst beschloss die Gemeindevertretung im Frühjahr eine Satzung zu Stellplätzen für Wohnungen oder Restaurants. Jetzt soll die Satzung aber wieder weg, weil sie der Gemeinde mehr schadet als nutzt. Wie das gehen soll, kann aber noch keiner sagen.

Posse in Schönkirchen - Rolle rückwärts bei Stellplatzsatzung

Von Jürgen Küppers

Wer baut, so wie hier in der Anschützstraße, muss auch Stellplätze für Bewohner schaffen. Doch die dazu beschlossene Satzung schadet Schönkirchen offenbar mehr als sie der Gemeinde nutzt. Deshalb muss jetzt eine neue Satzung her.