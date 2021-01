Preetz

Gegen zwei Briefzusteller aus Preetz ermittelt die Polizei: Den Männern (34 und 62) wird vorgeworfen, Briefe nicht zugstellt zu haben. Bei einer Durchsuchung in der Breslauer Straße fanden sie einen großen Berg an Briefen - größtenteils ungeöffnet - auf dem Dachboden. In einer Kleingartenanlage fanden die Ermittler zudem hundert weitere Briefsendungen.

Insgesamt stellten die Polizisten in Preetz 12.809 Briefsendungen sicher. 108 davon waren geöffnet. Weitere Sendungen wurden offenbar geschreddert. Auch diese Reste der Schreiben nahm die Polizei mit.

Nicht zugestellte Briefe werden nun verschickt

Die ungeöffneten Briefe wurden dem Zustellunternehmen ausgehändigt. Sie sollen nun erneut versandt werden. Die Polizei Preetz bittet darum, von Nachfragen abzusehen, falls Bürger erwartete Schreiben nicht erhalten haben.

Die Ermittlungen bezüglich des Inhalts der geöffneten Briefsendungen dauern an. Die Absender der geöffneten Sendungen werden von der Polizei kontaktiert.

Briefe nicht zugestellt: Postboten aus Preetz schweigen zu Vorwürfen

Laut Polizei äußern sich die beiden Tatverdächtigen bislang nicht zu den Vorwürfen. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses (§ 206 StGB) wurde eingeleitet.