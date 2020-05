Ärger mit rücksichtslosen Besuchern

Preetz

Die Problematik mit wildernden Hunden sei ein Dauerthema, sagt Jagdaufseher Sebastian Schippels. Kürzlich informierte ihn eine Anruferin über ein verletztes Reh. Vor Ort bot sich ihm ein Bild, dass noch heute den Ärger hochkochen lässt. „Der Rehbock wollte aufstehen, konnte aber nicht. Keulen und Bauch wissen die typischen Bissspuren auf. Auf einer Wiese davor picknickten Menschen, Spaziergänger gingen auf dem Weg daran vorbei. Keinen hat das interessiert, bis auf die beiden Anruferinnen.“ Ein Schuss erlöste das Tier von seinem Leid.

Hundehalter lassen ihre Tiere frei laufen

Die heimische Tierwelt befindet sich in der Brut- und Setzzeit – diese dauert vom 1. April bis 15. Juni. Hetzende Hunde trieben das flüchtende Wild in Stacheldraht, Kitze würden im Körper der Ricke versterben, berichtet Schippels. Besonders seit Corona seien unglaublich viele Menschen in der Feldmark unterwegs, die sich abseits der Wege aufhalten und ihre Hunde auf Wiesen frei laufen lassen würden, sagt Tiermanager Hans-Georg Becker, der die Gallowayherden vom Lindenhof betreut.

Badende im Schilfgürtel, Kicker auf der Wiese

„Ich habe schon im Postsee am Rand des Schilfgürtels Badende gesehen. Auf einer der Sanddünen haben sich Menschen gesonnt, ein Vater hat mit seinen Söhnen auf einer Wiese Fußball gespielt. Reiter benutzen nicht die Reitwege.“

Auf den Grünländereien fänden sich Bodenbrüter wie Kiebitz und Lerche, Fasane, Rohrdommeln und Drosselrohrsänger, fügt Frauke Anders-Gehrke vom Nabu hinzu. „Die Nester werden von den Vögeln abgedeckt – schnell ist man da draufgetreten.“ Junge Hasen sitzen in den Sassen. „Die Bachen haben Frischlinge, da sollte man hier nicht herumlaufen, sagt Becker. „Wildschweine mit Nachwuchs sind sehr angriffslustig.“

Betreten der freien Landschaft verboten

Nach dem Landeshundegesetz müsse ein Hund jederzeit so beaufsichtigen werden, dass durch ihn keine Gefährdung ausginge, sagt Umweltamtsleiter Jan Birk. In der Postseefeldmark sei das Betreten der freien Landschaft verboten – der Aufenthalt sei nur auf den für die Öffentlichkeit gewidmeten Straßen und Wegen zulässig. „Hund und Mensch dürfen nicht über den Knick, nicht in das Schilf“, so Birk. Das gelte ebenfalls für die Wiesen an der Danziger Straße und für den Castöhlenweg am Lanker See.

Immer mehr Gartenabfälle werden in der Postseefeldmark entsorgt

Auch die Entsorgung von Rasenschnitt oder anderer Gartenabfälle mit negativen Folgen für Böden und heimische Pflanzenarten nehme stetig zu, berichten alle. Rolf Steffen, der auf seinen Spaziergängen schon immer ehrenamtlich Müll gesammelt hat, muss mittlerweile einen 60-Liter-Müllsack mitnehmen. Die Stadt plant große Info-Tafeln, die ganzjährig um Rücksicht bitten.

