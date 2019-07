Preetz

„Ich bekam einen Anruf, dass in der Feldmark ein verletztes Reh am Wegesrand liegt“, erzählt Schippels, der seit 2015 als Jagdaufseher im Gemeinschaftsjagdbezirk Preetz tätig ist. Nach kurzer Suche fand er das Tier. „Man konnte deutlich die Bissspuren am ganzen Körper erkennen.“

Die Maden waren schon in den Wunden

Er holt ein Foto heraus und zeigt auf die schweren Verletzungen. Das Tier lebte noch, obwohl schon die Maden in den Wunden waren. „Man merkte, das Reh wollte nicht mehr, also habe ich es erlöst.“

Danach überlegte er, dass er diesen Vorfall nicht einfach so hinnehmen wollte. Deshalb erstattete er Anzeige bei der Polizei. Im Wald gebe es eine Anleinpflicht, in der Postseefeldmark leider nicht, bedauert er. Trotzdem dürfe man in der freien Landschaft nur die Feldwege und Wegränder betreten.

Doch immer wieder beobachte er freilaufende Hunde auf den Feldern und Wiesen. „Es ist schon bedauerlich, wenn die Besitzer sie nicht im Griff haben“, kritisiert er. Wenn der Vierbeiner nicht aufs Wort gehorche, sollte man ihn an die Leine nehmen. Auch er selbst leine seinen Deutsch-Drahthaar Falko, ein Jagdhund in der Ausbildung, fast immer an.

"Unsere Wildtiere brauchen Ruhe"

Hunde verfügten über ein angeborenes Jagdverhalten und eine gute Nase. Sie müssten deshalb so gehalten werden, dass sie andere Tiere und Menschen nicht gefährden, betont auch der Landesjagdverband in einer Informationsbroschüre. In Feld und Wald lebten Rebhühner, Hasen, Rehe und viele weitere Wildtiere, die in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft immer weniger Rückzugsmöglichkeiten hätten. „Daher gilt: Unsere Wildtiere brauchen Ruhe!“, so der Verband.

Jeder Kontakt und oftmals nur der Geruch der Hunde sorgten für Stress. „Vor allem zur Brut- und Setzzeit sowie im Winter hat die Neugier Ihres Hundes oft tödliche Folgen für unsere Wildtiere“, warnen die Jäger.

Sebastian Schippels gibt deshalb folgende Tipps: „Immer auf den Wegen bleiben, die Hunde anleinen und nicht zu nah an die Wildtiere herangehen.“ Hunde bemerkten Wildtiere viel früher als Menschen. Dann sei es meistens zu spät, sie an die Leine zu nehmen.

Gefahren auch für den Hund

So könne aus einem Spaziergang schnell tödlicher Ernst werden. Nicht nur für das verfolgte Wildtier, sondern auch für den Hund, der beispielsweise plötzlich auf eine Straße laufe und einen Verkehrsunfall verursache. Hunde sollte man deshalb nur in ausgewiesenen Auslaufflächen und auf Privatgrundstücken frei laufen lassen, rät der Landesjagdverband.

Außerdem könnten sich die Hunde mit verschiedenen Krankheiten infizieren, so der Verband. Der Fuchsbandwurm könne ebenso wie Staupe, Hasenpest, Räudemilben, Zecken oder Hirschlausfliegen übertragen werden. Außerdem seien nicht alle Wildtiere auch Fluchttiere: „Fühlt sich ein Wildschwein gereizt, kann es zum Angriff übergehen.“ Und besonders kleine Hunde hätten ein großes Interesse an unterirdischen Höhlen. Steckten sie erst einmal in einem Dachs- oder Fuchsbau fest, sei es oft zu spät.

Wenn ein Hund wildert, dürfe der Jäger ihn im äußersten Fall auch erschießen, erläutert Schippels. „Aber einen Hund zu töten, das ist wirklich der allerletzte Schritt.“

