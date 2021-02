Preetz

Sie waren zu zweit, schlank, rotbraunes Fell, weiße Brust, weißer Bauch und buschiger Schwanz. Die beiden Füchse, wie der Rotfuchs (Vulpes vulpes) allgemein genannt wird, liefen am helllichten Tag in der halboffenen Weidelandschaft bei Preetz über eine Wiese. An einem zugefrorenen See schienen sie umherzutollen – die Wasservögel waren geflohen. Während der längeren Beobachtung liefen die Füchse durch das Schilf und verzogen sich hin und wieder in ein größeres Gebüsch. Nachgefragt bei Kreisjägermeister Jan-Wilhelm Hammerschmidt erklärt dieser das scheinbar ungewöhnliche Verhalten.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Paarungszeit bis in den Februar hinein

„Es spricht viel dafür, dass die beiden verliebt waren“, sagt Hammerschmidt sofort und erklärt: „Wir haben jetzt im Januar und bis in den Februar hinein die sogenannte Ranzzeit, die Paarungszeit.“ Das Verhalten der beiden Füchse passe somit ins Bild und sei nichts Ungewöhnliches. So wie Rehwild und Damwild während der Blattzeit und der Brunftzeit den Kopf verlören, passiere dieses auch den Füchsen.

Füchse sind wohlbekannte Bewohner unserer Kulturlandschaft. Sie sind sehr anpassungsfähig und stellen keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum – in Berlin sind sie dem Menschen bereits bis in die Großstädte gefolgt. Normalerweise sei der Fuchs nachtaktiv oder lasse sich gut in der Morgen- und Abenddämmerung beobachten, so Hammerschmidt. Das Alter lasse sich durch Fachunkundige nur schwer bestimmen.

Anzeige

Ist es ein Liebespaar? In der Postseefeldmark wurden zwei Rotfüchse gesichtet. Quelle: Signe Hoppe

Fähe und Rüde ziehen Welpen gemeinsam groß

Der Fuchs baut Erdröhren in leichten sandigen Boden. Diese können 100 Jahre alt sein, erzählt Jan-Wilhelm Hammerschmidt. Bis zu fünf, sechs Meter kann so ein Bau tief sein. Wenn im März oder April die Welpen geboren werden, bei deren Aufzucht sowohl die Fähe als auch der Rüde beteiligt sind, könne es sein, dass diese später in den Bau zurückkehren. „Aber ein Bau ist nicht an eine Fuchsfamilie gebunden“, so der Kreisjägermeister. Mitunter niste sich der Dachs mit ein, verrät Hammerschmidt. Tür an Tür sozusagen. „In den letzten Jahren ist der Marderhund dazugekommen. Für ihn sind das komfortable Fertighäuser.“

Füchse haben keine natürlichen Feinde - bis auf den Uhu

Das Überleben der Welpen hänge von verschiedenen Faktoren ab, so Hammerschmidt. Davon wie aktiv die Jagd in der Region sei und ob die Füchse an Räude erkrankten. In den letzten zwei Jahren habe die, durch Milben verursachte tödliche, Krankheit auch Marderhunde befallen. Laut der Kreisjägerschaft Plön sei der Fuchsbestand nicht gefährdet. Füchse haben – bis auf den Uhu – keine natürlichen Feinde. Hammerschmidt: „Beim Marderhund wissen wir nicht so genau, ob er auch den Fuchs jagt.“ Der Schwerpunkt der Jagdausübung liege im Kreis Plön aktuelle auf Wildschweinen, Dam- und Rehwild. Zudem sei Schwarz- und Schalenwild wirtschaftlicher, weil Wildfleisch verzehrt werden könne, gibt er zu bedenken. „Für einen Fuchsbalg gibt es zehn Euro.“ Im letzten Jahr blieben 1242 Rotfüchse auf der Strecke.

Lesen Sie auch:Bürgerstiftung Preetz schüttet 10.000 Euro aus

Für Landwirte seien Füchse kein Problem, sagt Jan-Wilhelm Hammerschmidt. Geflügelhalter würden ihr Risiko minimieren, indem sie Elektrozäune setzten. „Es ist selten, dass der Fuchs da mal reinkommt“, meint Hammerschmidt. „Einmal gab es einen Fuchs, der sich am Draht hochgehangelt hat und über die ein Meter sechzig drüberweg ist. Aber das sind die Ausnahmen.“