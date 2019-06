Prasdorf

Die Gemeinde Prasdorf will die Partnerschaft mit der Gemeinde Borkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern aufkündigen. Bereits in der Gemeindevertretersitzung im März wurde ein entsprechender Antrag dazu eingereicht und darüber abgestimmt. Dabei kam es zu einem kleinen Eklat: Bürgermeister Matthias Gnauck (WGP) hat einem SPD-Abgeordneten das Rederecht verweigert. "Ich ging davon aus, dass, wenn man jemandem das Rederecht erteilen kann, es ihm dann auch verweigert werden kann", erklärte der Bürgermeister den Vorgang. Die SPD fühlte sich benachteiligt, und der Fraktionssprecher wandte sich in einem Brief an die Kommunalaufsicht. Die gab der SPD-Fraktion recht: Mittels eines "dringenden Ratschlags" empfahl sie, die Abstimmung zu wiederholen. Der Bürgermeister kommt diesem Ratschlag nach, bei der kommenden Gemeindevertretersitzung am Montag, 24. Juni, steht der Punkt wieder auf der Tagesordnung.

Zankapfel Partnerschaft mit Borkow

Bei der jüngsten Abstimmung über die Aufhebung der Partnerschaft waren sechs zu drei Abgeordnete für die Aufhebung. Die Partnerschaft gibt es seit 1992 - viele westdeutsche Gemeinden haben sich kurz nach dem Mauerfall mit Gemeinden in den neuen Bundesländern verpartnert. Aber nicht alle Freundschaften halten ewig - laut Bürgermeister Gnauck schlief die Partnerschaft irgendwann ein. "Die Treffen lagen nur noch auf den Schultern weniger." Immer wieder sei die Beziehung zu der Gemeinde Borkow thematisiert worden - in Ausschüssen und in einer Bürgerversammlung, die nur zu diesem Thema stattfand. Zu dieser waren nur acht Bürger erschienen. "Wir sehen nicht den Rückhalt in der Gemeinde bei dieser Verbindung", sagte Gnauck.

Alte Verbindungen kappen

Die SPD in Prasdorf sieht das anders, 2017 habe man noch das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert, ein Boule-Turnier organisiert und sogar einen Wanderpokal gestiftet. "Erst durch die Wählergemeinschaft Prasdorf ist die Freundschaft eingeschlafen", kritisierte Heike Schneekloth von der Prasdorfer SPD.

Bürgermeister Gnauck, der zur WGP gehört, sieht das anders. In einem Brief hat er der Partnergemeinde Borkow mitgeteilt, dass man überlege, die Partnerschaft aufzulösen. "Wir haben bis heute keine Reaktion auf das Schreiben bekommen - so groß kann die Verbindung nicht sein." Stattdessen sollte man über eine neue Städtepartnerschaft mit einer Gemeinde im Ausland, wie Polen oder Frankreich, nachdenken. "Da könnte ein echter Kulturaustausch stattfinden."