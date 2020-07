Pratjau

„Es ist ein Fahrzeug, das es so nie wieder geben wird“, schwärmt die 57-Jährige von ihrer Ente. Als ihre ältere Schwester den Führerschein machte und sich den Citroën zulegte, fuhr sie mit damals 13, 14 Jahren gerne mit. „Wir haben bei Sperrmüllterminen alles Mögliche durch das Dach gehoben: Küchenschränke oder Schreibtisch“, erinnert sie sich lachend. Den Schreibtisch habe sie heute noch. „Das Auto ist ein einziges Raumwunder.“

1983 kam Astrid Stelzer von Lüdenscheid für die Ausbildung zur Physiotherapeutin in den Norden und verliebte sich in die grüne Landschaft. 1993 kaufte sie eine Charleston-Ente in Rot mit schwarzen Streifen. Einmal schaffte das Auto noch den TÜV, beim zweiten Mal war es schon durchgerostet.

Feuerverzinkte Ente gebaut

Sie fand einen Schrauber, der ihr ein feuerverzinktes Modell versprach. Er nutzte dafür ein altes Fahrzeug Baujahr 1977 und baute aus ihrem Wagen alle Teile aus, die man noch gebrauchen konnte.

Rund 3000 D-Mark bezahlte sie dafür – „die teuerste Ausgabe meines Lebens damals“. Mit ihrem „neuen“ Auto fuhr sie jedes Jahr 30 000 Kilometer für Hausbesuche. Dafür baute sie die Rückbank aus, um das benötigte Arbeitsmaterial mitnehmen zu können. Heute hat sie die Physiotherapiepraxis Kinder stärken (KiS) in Kronshagen.

Auch Material für den Garten ihres Hauses in Pratjau, das sie 2003 kaufte, transportierte sie im Auto. Einmal fuhr sie mit der Fähre von Hamburg nach Harwich, um zwei Wochen durch England zu reisen und jeden Tag zwei Gärten zu besuchen.

Mit Matratze und Bücherkiste nach England

„Dafür habe ich auch noch den Beifahrersitz rausgeworfen“, erzählt sie schmunzelnd. Sie schnitt eine Matratze zu und bezog sie mit Samt, um darauf übernachten zu können. Dazu kam eine Kiste mit Gartenbüchern, eine weitere mit Schmökern und ein paar Lebensmittel.

Sie hatte außerdem einen kleinen Wasserkocher, der an den Zigarettenanzünder angeschlossen werden konnte. „Ich bin immer gefahren, wenn ich Wasser heiß machen wollte – ich hatte Angst, dass sonst die Batterie ihren Geist aufgibt.“

Sie ließ eine Anhängerkupplung nachrüsten und legte sich einen kleinen Hänger zu. Damit hoppelte sie zu Hause über die Koppel, um Kompost oder Pflanzen direkt zum Gemüsebeet zu bringen.

Die Ente sei nicht nur geländegängig, sondern auch im Winter gut zu fahren, meint sie. Während Autos mit dickeren Reifen schon rutschten, konnte sie immer noch problemlos durch den Schnee kommen. „Und wenn man doch mal in einer Schneewehe landete, konnte man sie selbst herausschieben“, sagt sie und lacht.

Im Winter will die Ente nicht anspringen

Mit dem Schieben hat sie inzwischen Erfahrung. Denn mit dem Alter kamen die Macken. Ihre Ente will ungern starten, wenn es feucht und kühl ist. So manches Mal schob sie sie mit einem Bein aus dem Auto heraus an und rollte den Weg hinunter, bis sie ansprang.

Irgendwann kaufte sie sich dann einen Bulli. Doch die Ente blieb. Heute fährt sie damit nur noch im Sommer – und hinten sitzen jetzt die beiden großen Landseer.

Wie viel PS hat ihr Auto? Das weiß sie gar nicht so genau. „26“, schätzt sie. Man konnte schon 100 fahren, aber sie sei höchstens mit 90 unterwegs gewesen. „Ich war immer der Schrecken der Laster auf der Autobahn“, sagt sie und lacht fröhlich. Autobahnen meidet sie inzwischen. „Es ist laut und stört die anderen.“ Auf der Landstraße sei sie dagegen gern unterwegs. Man sehe viele fröhliche Gesichter.

Ersatzteile gibt es noch genug

Eine Reparatur ihres Autos sei übrigens kein Problem, Ersatzteile gebe es immer noch genug, betont sie. Das bestätigt auch Fabian Lübke aus Preetz. Der 56-Jährige hat in seinem Kfz-Meisterbetrieb allerdings auch nur noch einen einzigen Kunden aus Kiel mit einem Citroën 2CV.

Er selbst sei früher auch jahrelang Ente gefahren. „Die Alpen hoch und runter – das hat sie alles gepackt“, erinnert er sich an Urlaube im früheren Jugoslawien und steile Pässe.

Was ist denn das Besondere an der Ente? Astrid Stelzer antwortet spontan: „Das Fahrgefühl. Dass sie mich mit anderen Menschen verbindet, die genauso verrückt sind. Und dass man quasi draußen sitzt, wenn man das Dach aufrollt.“

Immer wieder werde sie zum Beispiel beim Tanken von wildfremden Menschen angesprochen, die sich selbst an ihre Ente erinnern. Sie hätten sie später oft gegen ein sichereres Auto eingetauscht, als die Kinder kamen, erfährt sie dann. „Trotzdem trauern viele ihrer Ente meist ihr ganzes Leben hinterher.“

Wie die Ente zu ihrem Spitznamen kam Bereits Mitte der 1930er-Jahre begann Citroën das Projekt eines preiswerten und radikal minimalistischen Volksautos. „Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein bietet, mindestens 60 km/h schnell ist und dabei nur drei Liter auf 100 km verbraucht“, sollen die Anforderungen an den Konstrukteur André Lefèbvre gelautet haben. Der Kriegsbeginn verhinderte die Vorstellung des Fahrzeugs, von dem 250 Prototypen gebaut wurden, heißt es auf der Webseite des Herstellers. Erst im Oktober 1948 wurde der Citroën 2CV erstmals auf dem Pariser Automobilsalon präsentiert und von der Fachpresse anfangs belächelt. Damals kam der Wagen auch zu seinem neuen Namen: Beim Anblick der Karosserie bezeichnete ein niederländischer Journalist das neue Modell als „hässliches Entlein“. Das Modell avancierte zu einem Kult-Auto und einem der bekanntesten Fahrzeuge aus Frankreich. Der Anschaffungspreis war genauso niedrig wie die Unterhaltskosten – dank der einfachen Technik. Der kleine Hubraum sorgte für eine günstige Steuerklasse. Diese Faktoren trugen früh dazu bei, dass sich die „Ente“ vor allem in Deutschland zum typischen Studentenauto entwickelte und Ausdruck einer nonkonformistischen und konsumkritischen Lebenshaltung wurde. Im Kreis Plön ist laut Auskunft der Zulassungsstelle heute nur noch eine einzige Ente zugelassen.

