Alte Bände verschwinden aus den Regalen

Preetz

Laut piepend schiebt sich der Lkw rückwärts vor die Tür des Konventgebäudes, in dem die Predigerbibliothek untergebracht ist. Der Laderaum ist gefüllt mit Transportkisten, Rampen und anderem Zubehör. Restauratorin Stefanie Himmler ist mit vier Mitarbeitern angerückt, um zunächst Pläne vom Raum und den Regalen anzufertigen und in Regallisten einzutragen, wo welcher Band steht. „Das soll später wieder genauso einsortiert werden.“

Bücher werden in Kartons geräumt

Am Dienstagmorgen steht das Team im Obergeschoss der Bibliothek und räumt die ersten Werke in die mitgebrachten Kartons, die über die schmale und steile Treppe nach unten getragen werden. Am Mittwoch soll der erste leere Lkw anrücken und vollgepackt wieder fahren, am Donnerstag der zweite, und am Freitag reisen alle mit dem dritten zurück nach Leipzig. Um den 20. Juni herum folgt der zweite Teil des Transports mit den Büchern aus dem Erdgeschoss.

Anzeige

Das feuchte Klima in den Räumen hat dem Bestand zugesetzt. „Wir werden zuerst eine Feuchtemessung bei den Bänden machen“, erläutert Himmler das Verfahren in Leipzig. Danach kämen sie zum Trocknen in eine Vakuumanlage, bevor sie von Schimmel und Oberflächenverschmutzung befreit werden.

Weitere KN+ Artikel

Nach der Reinigung folge eine Schadenserfassung für jedes einzelne Buch. „Ein Teil der Bände wird massenentsäuert – das betrifft die Werke nach 1850, weil das Papier durch die Herstellung sauer ist“, erklärt die Restauratorin.

Trocknung, Reinigung , Restaurierung

Anhand der Schadenserfassung werde entschieden, welche Bände restauriert werden. „Ich gehe davon aus, dass der Großteil nur getrocknet und gereinigt werden muss“, sagt sie. Trocknung, Reinigung, Entsäuerung und Schadenserfassung sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden, die Restaurierung erfolge im kommenden Jahr.

Zur Galerie Restaurierung der Predigerbibliothek im Kloster Preetz

Es gebe Schäden durch Wurmfraß und Schimmel. Fehlstellen im Papier und im Einband müssten ergänzt, das Papier stabilisiert, Deckel befestigt und Buchrücken wieder hergestellt werden. Mitte 2021 soll dann alles wieder zurückgebracht werden.

Es gebe zwar häufiger große Bestände, die restauriert würden, aber eine komplette Bibliothek sei eher selten. „Deshalb habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass wir das bekommen haben“, betont sie.

Räume der Predigerbibliothek werden saniert

Wenn die Bücher ausgezogen sind, werden auch die feuchten Räume saniert. Das Architektenbüro Fröhler habe bereits ein Konzept erstellt, berichtet Priörin Erika von Bülow. So habe man festgestellt, dass für das Gebäude ein besonderer Mörtel verwendet worden sei, der die Feuchtigkeit des Raums nicht herauslasse. „Es gibt atmungsaktivere Mörtelarten“, so die Priörin. Dazu kämen offene Fugen, durch die Niederschlagswasser eindringen könnte.

Vor die Fenster sollen innen noch Vorsatzfenster angebracht werden. Außerdem werde eine Wandheizung in Verbindung mit einer klimadatengesteuerten Regelanlage vorgeschlagen, die für ein gleichmäßiges Raumklima sorgen soll. Im leeren Raum habe man nun die Möglichkeit, Proben aus den Wänden zu nehmen, um zu schauen, wo die Feuchtigkeit besonders stark sei, erklärt sie.

Auch Abel Koch-Klose, die die Predigerbibliothek ehrenamtlich betreut, ist vor Ort, um den Auszug der Bände zu begleiten. Es sei zwar schon ein komisches Gefühl, gesteht sie. „Aber es fällt mir leicht, wenn man weiß, dass sie sauber und gepflegt wieder zurückkommen und auch das Gebäude wieder in einem guten Zustand ist.“ Die Restaurierung sei ein Traum, fast schon ein Wunder. Sie empfinde eine große Dankbarkeit, dass so viel Geld zur Verfügung gestellt worden sei. „Das sind alles Dinge, die den Abschied nicht so schwer machen“, meint sie schmunzelnd.

Hintergrund Die Predigerbibliothek in Zahlen Die einzigartige Sammlung der Predigerbibliothek in Preetz, die 10.500 Bände mit 14.500 Titeln auf 470 Regalmetern umfasst, wurde von dem Hamburger Pastor Petrus Scheele gestiftet. Er stellte zusätzlich 2000 dänische Kronen als Stiftungskapital für Zukäufe zur Verfügung. Nach seinem Tod 1701 wurde die Sammlung von Hamburg in das Kloster Preetz gebracht. Durch den Zuwachs an Büchern wurde der Raum im Konventhaus 1738/39 zweigeschossig erweitert und mit einer umlaufenden Galerie versehen. Der herausragende Wert der Bibliothek liegt in ihrem Charakter als Zeugnis der Wissenschafts- und Kulturgeschichte, insbesondere des 17. Jahrhunderts. Doch die Sammlung litt unter der Feuchtigkeit im Raum. Umso größer war die Freude im November vergangenen Jahres, als die Entscheidung bekannt wurde, dass 750.000 Euro aus dem Haushalt des Bundestags in die Sanierung der Predigerbibliothek fließen. Im Januar wurden weitere 300.000 Euro aus dem Überschuss im Landeshaushalt zugesagt.

Newsletter der Kieler Nachrichten

Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden.

Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.