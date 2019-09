Wer in ein Krankenhaus geht, braucht die Hilfe eines Arztes. Doch nicht immer können die sich auch um das Seelenheil der Patienten kümmern. Der pastoralpsychologische Dienst schafft da in der Klinik Preetz seit 40 Jahren Abhilfe und setzt da an, wo die Ärzte nicht weiterkommen.