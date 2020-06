Kanufahrten und Lagerfeuerromantik: Ein kunterbuntes und aktives Sommerangebot in Preetz richtet sich in den ersten beiden Ferienwochen an Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren. Angeboten wird das Projekt „Abenteuersuche“ von der evangelischen Jugend Preetz, Bornhöved und Trappenkamp.