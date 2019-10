Anbau an die THG ist erst mal vom Tisch

Preetz

Den Antrag im Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule, Soziales, Gleichstellung hatten CDU, FWG, FDP und BGP gemeinsam eingebracht.

Der Grund sei, dass die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) damit Planungssicherheit habe und nicht weiter hoffe, dass noch etwas passiere, erklärte Michael Howe ( FDP). Die THG müsse mit den vorhandenen Räumen am Castöhlenweg sowie am zweiten Standort an den Schulen am Hufenweg auskommen.

Grund für die Ablehnung sind die Finanzen

„Wir müssen uns vordringlich anderen Problemen widmen, es geht finanziell gar nicht“, fügte Wolf Bendfeldt (FWG) hinzu.

Helma Koch-Dreßler (Grüne) betonte, dass sie immer dafür gewesen sei, den Anbau zu verwirklichen – allerdings sei die finanzielle Situation derzeit schon sehr schwierig. Neugierig fragte sie jedoch nach, was die Fraktionen in ihrem Antrag damit meinten, dass die jetzige Schulsituation durch flankierende Maßnahmen optimiert werden soll.

Jörg Fröhlich ( BGP) entgegnete, dass man die Maßnahmen gemeinsam erarbeiten müsse. „Die Nutzung vorhandener Ressourcen geht vor Schaffung neuer Ressourcen.“

SPD kritisiert "Salto rückwärts"

Kristian Klinck ( SPD) kritisierte, dass man den Schulen damit keineswegs eine Planungssicherheit gebe. Tobias Fechner ( SPD) bedauerte, dass man erst positive Signale ausgesandt habe und nun einen „Salto rückwärts“ mache.

THG-Schulleiter Daniel Kux ging ebenfalls davon aus, dass die Diskussion aufgrund des dringenden Bedarfs weiterlaufen werde. Howe hielt ihm entgegen, dass die Anmeldezahlen sowohl an der THG als auch an der Friedrich-Ebert-Grundschule, die ebenfalls einen zweiten Standort an den Schulen am Hufenweg habe, rückläufig seien.

Nicht mehr Geld für Bauunterhaltung

Bei Stimmengleichheit abgelehnt wurde ein SPD-Antrag, 300.000 Euro zusätzlich für Bauunterhaltung an Schulen in den Haushalt einzustellen.

Howe begründete seine Ablehnung damit, dass man einen ausgeglichenen Haushalt erreichen wolle, „weil sonst die Kommunalaufsicht den Daumen drauflegt und alle freiwilligen Leistungen streicht“. Allerdings wäre er zu einer Zustimmung bereit, wenn die SPD bis zu den Haushaltsberatungen eine Gegenfinanzierung finde.

