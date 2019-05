Preetz

„Es handelt sich hier um einen ganz normalen Erziehungs- und Aufbauschnitt“, erklärt Stadtgärtnermeister Stephan Jarmatz und stellt klar, dass eine Eiche, die nicht am Wegesrand steht, sich entwickeln könne wie sie wolle. „Wenn da was abbricht, lassen wir es liegen.“ Am Sieversdorfer Weg soll Fehlentwicklungen vorgebeugt werden. Bäume mit Druckzwiesel gelten als verstärkt bruchanfällig. Auf der Feldseite werde ohnehin nicht zu hoch „geputzt“. „Wir wollen hier kein einheitliches Bild schaffen aber gute Voraussetzungen, damit die Eichen am Sieversdorfer Weg mindestens 500 Jahre alt werden.“

Nabu : sinnlose Naturzerstörung

Seit 1998 stehen die Eichen am, als Wander- und Radfahrstrecke beliebten, Sieversdorfer Weg zwischen Preetz und Pohnsdorf und bilden eine Allee. „Solche Aktionen sind bei der Größe der Eichen nicht notwendig“, ärgert sich der Vorsitzende des Nabu Preetz-Probstei Harald Christiansen. „Das sind junge Bäume mit kräftigen Ästen ohne Totholz.“ Zudem sei der Weg breit genug, so Christiansen weiter. Es liege im Moment keine Verkehrsgefährdung vor. Den vorher schön gewachsenen Eichen sei nur eine kleine Krone geblieben, das Erscheinungsbild hätte den arttypischen Charakter verloren, bedauern Spaziergänger.

Stadt: Weg muss befahrbar bleiben

Laut Bürgermeister Björn Demmin machte die Untere Naturschutzbehörde des Kreises der Stadt die Auflage, dass der fachgerechte Jungbaumpflegschnitt bis Ende Juni nachzuholen sei. „In der Straße liegen Versorgungs- und Telekommunikationsleitung und die komplette Wasserversorgungsleitung von Preetz und Schellhorn. Im Falle eines Notfalls oder einer Erneuerung müssen Lkw und Bagger in dem ansonsten selten genutzten Weg arbeiten können.