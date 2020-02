Zwei Feuer innerhalb von zwei Tagen: Die Bücherstube in der Plöner Nikolaikirche wurde am Freitag durch einen Brand stark beschädigt, ein Feuer am Donnerstag wurde noch rechtzeitig gelöscht. Laut Polizei wurden in beiden Fällen Kinder zur Ausbruchszeit des Brandes in der Nähe der Kirche gesehen.