Bescheidene Premiere in Preetz: Erstmals fuhren Impfskeptiker am Sonntag mit einem aus nur drei Autos bestehenden Mini-Korso kreuz und quer durch die Schusterstadt, um ihre Botschaft per Lautsprecher zu verbreiten. Alles blieb ruhig. Sonst übliche Irritationen von Anwohnern blieben aus.