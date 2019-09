Gedenktafel erinnert an Förstermord

Neuwühren

Rund zehn Meter weiter steht bereits ein Gedenkstein, der mit einer Inschrift an die Tat erinnert: „Zur Erinnerung an Revierförster Franz Bartels, Rönnerholz – Hohenhorst, der hier in treuer Pflichterfüllung sein Leben ließ“. Während der Stein die Tat nur andeutet – die Schrift könnte auch auf einen Unfall hindeuten – schildert der Text der Tafel das Verbrechen.

Recherche für "Preetzer Blätter"

Initiator der Gedenktafel ist Gerd Dreßler, der 2018 in den „Preetzer Blättern“ seine Recherche zu dem Mord veröffentlichte. Rund ein Jahr hat Dreßler sich durch Archive gewühlt und mit Zeitzeugen gesprochen. Je mehr Menschen er von seinem Projekt erzählte, desto mehr Helfer hatte er. „Wir müssen das Wissen der Lebenden noch nutzen, solange es geht“, sagt Dreßler, der verhindern möchte, dass der „ Förstermord“ in Vergessenheit gerät. Auch wenn das Thema eher düster ist, haben die Recherchen Dreßler „wirklich Spaß gemacht.“

Die tragische Geschichte beginnt 1961 mit einer abendlichen Kontrollfahrt, bei der Förster Bartels auf zwei 18-jährige Männer stößt, die gerade ihr Diebesgut in einem ausgehobenen Loch im Waldboden verstecken wollen. Nach kurzem Ringen erschlagen sie ihn und begraben ihn in einer zwei Meter tiefen Grube. Anschließend lassen sie den Hund aus dem lindgrünen VW-Käfer des Försters frei und flüchten mit dem Auto des Försters. Einer von Bartels’ Söhnen ist gerade im Garten, als der Wagen mit den beiden Fremden an ihm vorbeifährt. Dann kommt der Hund allein nach Hause, die Familie schlägt Alarm. In der Presse wird ein Aufruf gestartet: Wer hat den lindgrünen Käfer gesehen?

Täter gefasst und verurteilt

Zwei Tage nach dem Mord werden die beiden Täter von Forstbeamten in Dobersdorf festgesetzt. Einer der beiden wurde bereits vorher schon steckbrieflich gesucht. Obwohl sie beide damals in der Berufsausbildung sind, gehen 70 Taten auf das Konto der Jugendlichen, vorwiegend Diebstähle aus aufgebrochenen Autos und Kioskeinbrüche, berichtet Dreßler. Ein Jahr später beginnt der Prozess. Die Bevölkerung diskutiert heftig darüber, ob die Täter nach dem Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden sollen. Letztendlich erhalten sie zehn Jahre Jugendstrafe. „Ich wage nicht zu sagen, dass dieser Fall seine volle Sühne gefunden hat“, waren die letzten Worte, mit denen der Vorsitzende der Jugendkammer, Landgerichtsdirektor Voss, die Akten schloss.

Söhne freuen sich über Aufmerksamkeit

Ob die Täter heute noch leben, weiß Dreßler nicht. Es gibt Spekulationen über den Verbleib – doch das ist für Dreßler nicht so wichtig: „So neugierig bin ich nicht.“ Zwei der Söhne von Franz Bartels leben noch heute in der Umgebung und waren bei der öffentlichen Einweihung der Tafel dabei. Fritz Bartels freut sich über die Aufmerksamkeit und das Gedenken an seinen Vater: „Die Menschen werden wieder ans Geschehen erinnert und bekommen einen besseren Einblick“, erklärt der 88-Jährige. „Wenn wir nicht mehr sind, weiß es keiner mehr.“ Doch so schnell wird der Mord nicht vergessen – neulich fand Bartels eine kleine Schachtel hinter dem Gedenkstein. Ahnungslos nahm er sie mit – und wurde gebeten sie schnell zurückzulegen. Jemand hat den Gedenkort zu einem Geocaching-Punkt erklärt – die Gedenkstätte ist Teil einer digitalen Schnitzeljagd. Bartels hat sich gefreut und die Schachtel wieder an ihren Platz gelegt.