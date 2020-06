Holzdiebstahl im Klosterforst

Preetz

Martin Friedrich kann es noch immer nicht glauben. Seit 1. Mai ist er der neue Revierförster im Klosterforst und musste sich gleich mit einer unerfreulichen Überraschung herumschlagen. Zweimal hatten Holzdiebe zugeschlagen und ganze Stämme mit Lkws abtransportiert. Vermutlich nutzen die Diebe die Zeit im April, als das Forstamt unbesetzt war – zwischen dem Weggang des alten Försters Dirk Sauer und der Ankunft des neuen Chefs im Forsthaus.

Kloster Preetz hofft auf Augenzeugen

Dass sich das Kloster Preetz erst jetzt an die Öffentlichkeit wendet, begründet Priörin Erika von Bülow mit der Hoffnung, Augenzeugen zu erreichen. Denn die Polizei konnte bis heute die Täter nicht ermitteln. Von Bülow: „Wir wollen auf die Geschehnisse aufmerksam machen und die Umgebung vor eventuellen Holzdiebstählen warnen.“ Im Dienstbezirk Preetz-Stadt und Preetz-Land gab es im vergangenen Jahr keinen einzigen angezeigten Holzdiebstahl, teilt die Polizeidirektion Kiel auf Anfrage mit.

Diebe nutzten vermutlich mehrere Lkw und Holzkran

Die Täter seien professionell vorgegangen, so Martin Friedrich. Beim ersten Diebstahl, vermutlich Ende April, war das Brennholz bereits verkauft und lag als Polter in einem Waldstück an der B 404. Insgesamt 130 Raummeter Buchenbrennholz. Stämme von vier bis acht Metern Länge und bis zu 600 Kilogramm Gewicht. Vermutlich in der Nacht abgefahren, am nächsten Morgen waren nur noch Reifenspuren zu sehen. Friedrich: „Das schafft man nur mit Lkws und einem Holzkran. Entweder sind die Diebe mehrmals gefahren oder sie hatten mehrere Holztransporter dabei.“ Den Dieben komme zugute, dass die Revierflächen kaum flächendeckend überwacht werden können und manchmal Schranken offen blieben, weil Kunden Holz abholen wollten. Viele Forste sichern ihr Holz mittlerweile mit GPS-Sendern gegen Holzdiebstahl.

Wertiges Holz wie Eiche wird zügig abgefahren

Beim zweiten Diebstahl zwischen April und Mai verschwanden 23 Raummeter sauber gestapelte Eschen- und Buchenstämme in Vogelsang. Im Schnitt drei Meter lang und rund 120 Kilogramm schwer. Kein besonderes Holz - Stämme, die als Brennholz enden sollten. Wert: 800 Euro. Der Kunde hatte die Stämme noch nicht zersägt, und trotzdem waren sie ein attraktives Objekt für die Diebe. Am Wegesrand liegen die Stämme wie auf dem Präsentierteller. Wertigeres Holz wie Eiche würde zügig abgefahren, erklärt der Revierförster. „ Brennholz liegt manchmal eine Weile herum, weil die privaten Käufer nicht gleich Zeit hätten, es abzufahren.“

Diebe sägen nicht

40 bis 50 Privatkäufer kaufen jährlich Polter Brennholz. Es fanden sich keine Sägespäne, daher sei anzunehmen, dass die Diebe die Rundhölzer als Ganzes abtransportiert haben. Friedrich: „Wenn Spaziergänger sehen, dass jemand, Holz aus dem Wald holt: In der Regel sägen unserer Kunden am Wegesrand - Diebe nicht. Bei Unsicherheiten würde ich mich über einen Anruf unter Tel. 0171/2707843 freuen.“

Von Diebstahl wird nur geredet, wenn es sich um richtig große Mengen handelt. Wer vom Waldspaziergang ein Stück Holz oder einen Ast mit nach Hause nimmt, handelt nicht verboten. Martin Friedrich: „Handstraußgröße ist üblich.“ Wer mehr sammeln möchte, für den gibt es für 50 Euro im Jahr einen Holzsammelschein.

Der Forstbetrieb des Kloster Preetz Zum Adeligen Kloster Preetz mit seinen 1600 Hektar Klosterflächen gehören knapp 1200 Hektar Wälder. Die Mischwälder setzen sich aus 80 Prozent Laub- und 20 Prozent Nadelhölzern sowie aus zahlreichen Baumarten und gemischten Altersstrukturen zusammen. Besonders beliebt bei Erholungssuchenden ist das Rönner Gehege zwischen Kiel-Wellsee und Preetz. Kleine Waldgebiete befinden sich in Vogelsang an der B76 von Kiel nach Preetz und am Holzsee bei Nettelsee. Früher durch drei Förstereien betreut, wird der Wald heute als Forstverwaltung des Adeligen Klosters Preetz zentral aus der Försterei Rönnerholz geleitet. Fast über das ganze Jahr bietet die Forstverwaltung neben Stammholz und Eichen- und Lärchenpfähle die Selbstwerbung von Brennholzsortimenten an. Hierzu bedarf es neben der vorgeschriebenen Schutzausrüstung, eines Sägescheins und der Sägeausrüstung. Mit seinen aktuell vier Mitarbeitern bewirtschaftet der Forstbetrieb auch eigene Weihnachtsbaum- und Schnittgrünflächen. Diese Produkte werden saisonal im Rönnerholz und auf dem Klosterhof vermarktet.

