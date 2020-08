Mit einem Freiluftkonzert erfreute das PTSV-Blasorchester am Sonntag über 150 musikbegeisterte Zuhörer in den Preetzer Wehrberganlagen. Die Gäste hielten sich diszipliniert an das Hygienekonzept des Schusterstadt-Vereins und genossen bei schönstem Wetter ein Stück lang vermisste Musikkultur.