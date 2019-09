Ein letztes Mal auf Schnäppchensuche

Preetz

Wo sind die Schnäppchen? Wer früh genug da war, konnte beim Flohmarkt am Sonntag noch bei Sonnenschein auf die Jagd gehen: Rund 80 Stände luden ab 6 Uhr morgens zum letzten Mal in diesem Jahr in die Preetzer Innenstadt ein. Erst mittags setzte Nieselregen ein. Bis dahin war die Stimmung allerdings bestens. Die Besucher aus Preetz und aus dem Umland kamen in Scharen. In der Lange Brückstraße waren zeitweise so viele Menschen unterwegs, dass es manchem schwer fiel, sich einen Weg durch die Massen zu bahnen.

Seit 24 Jahren Großflohmarkt in Preetz

Organisiert werden die fünf großen Flohmärkte, die von Mai bis September jeden Monat in Preetz stattfinden, von Rita Smets und ihrem Mann Peter. Beide leben seit mehr als 30 Jahren im Norden. „Wir waren immer begeisterte Flohmarktkäufer. Als wir hierherzogen, gab es hier aber leider keinen Flohmarkt, da haben wir das dann selber in die Hand genommen“, erinnert sich Peter Smets. Vor 24 Jahren fand ihr erster Flohmarkt auf dem Preetzer Cathrinplatz statt, einige Jahre später zog die Großveranstaltung auf den Marktplatz um – und ist hier seither nicht mehr wegzudenken.

"Früher waren es nur 4 Euro Standgebühr"

Sechs Euro kostet die Standgebühr mittlerweile. „Finde ich etwas zu hoch, früher waren es nur vier Euro“, sagt Jens Larsen von Lürsbjerg, der sich beim Verkaufen aber trotzdem ins Zeug legt. Er bringt so manche blaue Schlumpffigur und anderen Kleinkram an die Kunden. Mutter Edith Larsen ist auch dabei; „zum Spaß“, wie sie sagt. Sie ist ein Flohmarkt-Urgestein. Aber mal im Ernst: Verkaufen sich die alten Schlümpfe denn überhaupt noch? Sie sagt schmunzelnd: „Wenn man günstig ist.“ Das gilt hier für jeden, der etwas verkaufen will.

Lego-Spezialist wartet auf Gebote

Ins Auge stechen auch zwei große, bunte Lego-Männer von „Lego-Spezialist“ Rüdiger Schmidt aus Kiel. Je 2000 Steine sind in den beiden Figuren verbaut. Der Materialwert? „300 Euro“, sagt Schmidt. Eine der beiden ist ein Unikat. Schmidt wartet auf Gebote. Kann er sich davon überhaupt trennen? „Na ja, wenn ich ein Unikat verkaufe, baue ich mir eben ein neues“, sagt er und grinst. Der Flohmarkt in Preetz ist mehr als die Summe seiner Teile, scheint es. Wie feilscht man eigentlich am besten? Flohmarkt-Fachmann Peter Smets sagt mit einem Augenzwinkern: „Wenn man eine Sache unbedingt haben will, sollte man nicht das allergrößte Interesse daran bekunden.“

Manches Teil hat bessere Tage gesehen

Wir folgen dem Duft von Crêpes und heißen Krakauern. Vorbei geht es an Ständen mit Armbanduhren (Herkunft unbekannt), an Edelstein-Ketten für wenige Euro (im Set billiger), an Schallplatten von Abba bis Van Morrison und alten Monchichis. So manches Teil hat bessere Tage gesehen und wartet nun auf einen gnädigen Käufer. Dass einer kommt, ist nicht unwahrscheinlich. Denn irgendwer kauft hier immer irgendwas – auch wenn er es garantiert nicht braucht. So könnte also auch noch der grimmig schauende Laubsäge-Weihnachtsmann den Besitzer wechseln – genauso wie der Holz-Hase, der ein Fernglas in den Holz-Pfoten hält. Die 20 Euro, die eine Frau für den skurrilen Hasen tatsächlich bietet, sind dem Verkäufer allerdings zu wenig...

DVDs vom "Film-Freak"

Am Stand von Michael Schmidt liegt „Das Dschungelbuch“ neben der ungekürzten „Nightmare on Elm Street“-Kollektion, „Alien“ oder „Der Pate“. Insgesamt 400 DVDs hat er mitgebracht. „Ich bin ein Film-Freak. Zu Hause habe ich noch 6600 Stück“, verrät er. Da kommen Viktoria und ihr Papa René Staack aus Plön vorbei. Die Achtjährige strahlt: Sie hat tolle Puppen für ihre Puppenstube gefunden. Und da reicht ihr Michael Schmidt spontan noch eine „ Barbie“-DVD rüber – als Geschenk für einen gutgelaunten Menschen. Happy End auf dem Preetzer Flohmarkt. Nächster Termin: 1. Mai 2020.

