Preetz

„Es war ein Gedankenfehler mit erheblichen Auswirkungen“, gesteht ein zerknirschter Bürgermeister Björn Demmin, der am kommenden Sonntag zur Wiederwahl antritt. Aufgefallen sei dieser Irrtum Ende Februar, als die ersten freien Kita-Träger ihre vertraglich vereinbarten städtischen Zuschussbeträge anforderten. „Dabei wurde festgestellt, dass dafür keine Mittel im Haushaltsplan veranschlagt sind“, berichtet er.

Diese Zahlungen seien sei zwar prinzipiell Bestandteil der Kita-Reform, der einschlägige Passus greife in Gänze allerdings erst nach einer vierjährigen Übergangsphase, also ab 2025. Es handele sich um die Unterschüsse für die Kindergärten anderer Träger, also die Wühlmäuse, evangelischer Kindergarten und Hort, Kindergarten Regenbogen, Freier Kindergarten und die Drachenkinder.

„Die Zahlungen an diese freien Träger werden natürlich erfolgen, es gibt keinen Grund zur Besorgnis“, so Demmin.

Gemeinde Preetz: Anfangs schon von Mehrbelastung ausgegangen

Als der Bürgermeister im Oktober vergangenen Jahres im Ausschuss für Kinder, Jugend, Schulen, Soziales, Gleichstellung die Zahlen für die Kindergartenfinanzierung vorgestellt hatte, wirkte er selbst etwas ungläubig angesichts der Tatsache, dass Preetz mit der Kita-Reform finanziell besser da stand als andere Kommunen. Denn man sei davon ausgegangen, dass eine erhebliche Mehrbelastung auf die Stadt zukomme, hatte er damals erklärt.

Auch im Rahmen der Haushaltsberatungen wies die Verwaltung mehrfach darauf hin, dass der ausgeglichene Haushalt ein Restrisiko enthalte, da die Kindergartenfinanzierung mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren belastet sei. „Weil wir die positiven Zahlen erst nicht glauben konnten, haben wir sie mehrfach auf ihre Schlüssigkeit überprüft und alle Zahlungsströme mit dem Städteverband abgesprochen“, so Demmin. „Und jetzt haben wir den Salat – da waren erst mal schlaflose Nächte angesagt.“

Erst am 9. Februar hatte die Stadtvertretung den Haushalt verabschiedet. Anfang der Woche habe er nun die Fraktionsvorsitzenden der Stadtvertretung über die aktuelle Entwicklung informiert, so Demmin.

Bürgermeisterwahl in Preetz Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl Die Bürgerinnen und Bürger aus Preetz sind am Sonntag, 7. März, zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Zur Wahl steht nur ein Kandidat: Amtsinhaber Björn Demmin. Wahlberechtigt sind 13.506 Einwohner ab 16 Jahren, von denen viele wegen der Corona-Pandemie schon per Briefwahl abgestimmt haben. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Der Kandidat benötigt nur eine Ja-Stimme mehr als die Nein-Stimmen, um gewählt zu sein. Eine Mindestgrenze für Wahlbeteiligung gibt es nicht. Vor sechs Jahren lag sie bei der Stichwahl bei 45,11 Prozent. Demmin hofft nun auf mindestens 25 Prozent.

1,4 Millionen Euro in Preetz können nicht eingespart werden

Das seien konstruktive Gespräche gewesen, betont der Bürgermeister. Nun müsse im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden, wie die Stadt damit umgehe. „Es ist sicherlich nicht möglich, 1,4 Millionen Euro zusammenzustreichen“, sagt er.

Man werde wohl im Laufe des Jahres einen Nachtragshaushalt beschließen müssen, aber nicht sofort. Erst einmal wolle man die Entwicklung abwarten. Auch im vergangenen Jahr habe zunächst ein hohes Defizit gedroht, das dann durch Mehreinnahmen vor allem bei der Gewerbesteuer aufgefangen werden konnte.

„Wir bedauern die finanziellen Folgen des Rechenfehlers sehr und hätten mit den realen Daten sicherlich eine andere Diskussion zum Beschluss des Haushaltsplans 2021 geführt“, kommentiert Axel Schreiner (CDU) als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses.

Haupt- und Finanzausschuss berät über Nachtragshaushalt

„Wir stehen aber zur Verwaltung und werden gemeinsam an einer Lösung, sprich der Erstellung eines Nachtragshaushalts, arbeiten, der sich an den notwendigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten orientiert“, so Schreiner.

Demmin bedauert, dass die Kita-Reform nun auch für Preetz ein teureres Projekt sei als von der Landesregierung propagiert. Er hoffe deshalb, dass noch etwas nachgebessert werde. Denn es sei ein strukturelles Problem: „Es wäre der Stadt auch im Vorwege nicht gelungen, diese Mehrbelastung an anderer Stelle einzusparen.“