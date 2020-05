Mit 1,65 Promille zur Polizei gefahren

Preetz

Ihre Ankunft war nicht zu überhören: Nachdem eine 30-jährige Autofahrerin einen Gartenzaun in der Straße Kronsburg in Preetz angefahren hat, ist sie weiter zur Polizei in Preetz. Auch dort nahm sie einen Gartenzaun mit - direkt neben der Dienststelle. Den ramponierten Wagen stellte sie dann gegen 2.15 Uhr auf dem Parkplatz der Dienststelle ab.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits vor einer Woche. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm anschließend eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten vor Ort sicher.

