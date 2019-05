Preetz

So kann die Zeit von 9 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz genutzt werden, um sich nach neuen Blumen, Stauden, Gehölzen oder von Hobbygärtnern selbst gezogenen Gemüsepflanzen umzusehen und Praktisches oder Dekoratives für den Garten zu entdecken. Das lässt sich dann von 11 bis 16 Uhr mit einem Einkaufsbummel und einem Café- oder Restaurantbesuch verbinden.

VHS-Dozentin zeigt, wie Gartenarbeit leichter geht

Der Pflanzenmarkt wird vom Verein Schusterstadt Preetz veranstaltet, und bei Hanne Schlapkohl in der Touristinformation laufen die Fäden für die Vorbereitung zusammen. „Das Angebot ist wirklich breit gefächert, neben einigen Gärtnereien sind viele Hobbygärtner dabei, die Ableger oder Blumenzwiebeln von ihren Lieblingspflanzen abgeben. Auch für Bonsai-Freunde, Kräuterfans und Liebhaber von Bauerngärten wird etwas dabei sein“, zählt Hanne Schlapkohl auf. Einige Jubilare sind ebenfalls mit von der Partie, so präsentiert sich der Kleingärtnerverein Preetz mit einem Stand, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, ebenso wie die Preetzer Volkshochschule ( VHS), die mit einem besonderen Angebot aufwartet: Von 10 bis 11 Uhr wird die VHS-Dozentin Cornelia Behrens die Feldenkrais-Methode mit der Gartenarbeit kombinieren und Interessierten zeigen, wie Gartenarbeit leichter von der Hand gehen kann, etwa mit kräfteschonenden Bewegungsabläufen und weniger anstrengender Arbeitshaltung.

Neben Pflanzen gibt es frische Waffeln, Früchte und Honig

Das Projekt „Gärtnern mit Kindern“ feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum und wollen nicht nur Pflanzen, sondern auch frisch gebackene Waffeln anbieten.

Marmeladen von Früchten aus dem eigenen Garten, Honig oder Wärmendes aus Schafwolle werden auf dem Pflanzenmarkt ebenfalls zu finden sein.

Stand-Anmeldungen noch möglich

Kurzentschlossene, die selbst ein passendes Angebot mit eigenem Stand beisteuern möchten, können sich noch anmelden, entweder direkt in der Touristinformation (Preetzer Service) in der Mühlenstraße, telefonisch unter 04342/7280420 oder per E-Mail: info@schusterstadt-preetz.de