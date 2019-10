Vor zehn Jahren wurde das Projekt „Gärtnern mit Kindern“ in Preetz ins Leben gerufen und hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Zum Abschluss der Gartensaison bot ein kleines Team von Gartenpaten am Wochenende auf dem Preetzer Wochenmarkt Marmeladen, Relishs und Herbstkränze an.